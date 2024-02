RÉZO reçoit un don d’une peinture qui signifie l’espoir à l’occasion de la Saint-Valentin

La Saint-Valentin est généralement célébrée par des couples amoureux, qui s’offrent des cadeaux tels que des chocolats, des fleurs ou des dîners dans un restaurant romantique. Cette fois-ci, un individu généreux a voulu montrer son amour envers sa communauté en offrant un cadeau qui dure : une œuvre d’art! C’est avec cette idée en tête que le souhait de Éric Bélanger était de faire un don à l’organisme communautaire montréalais RÉZO et qu’il a décidé de commander une toile à l’artiste montréalais Yunus Chkirate. Il a donné des instructions très simples à l’artiste, il l’a laissé s’exprimer pleinement, et le seul mot auquel il a dit qu’il était important de penser était ESPOIR.

« Lorsque nous sommes dans l’abysse de la nuit noire de notre âme, c’est au même abysse, au plus profond de nous qu’il faut savoir s’accrocher à l’espoir et se souvenir que tout est passager et que de meilleurs jours et des temps plus doux sont à l’horizon» a déclaré», Éric Bélanger, donateur de l’œuvre.

Éric Bélanger a fait ses débuts au milieu des années 1990 à Montréal en s’occupant de l’éclairage du célèbre Playground, le premier club after hours de Montréal. Il a ensuite travaillé sous la direction artistique de Denis Brossard et a créé l’éclairage de l’événement Black & Blue, qui se tenait auparavant au Stade olympique de Montréal et au Palais des congrès. Depuis ses débuts, Éric a perfectionné son art pour devenir un concepteur d’éclairage recherché et il voyage à l’étranger pour créer des éclairages. Il a travaillé avec le Cirque du Soleil, Franco Dragone, Daft Punk et The Chicks, entre autres.

L’œuvre d’art spécialement créée par Yunus Chkirate s’intitule : Hope : Portrait of a Wish, et mesure 40 x 48 pouces (101,6 x 121,92 cm). Elle est peinte à l’acrylique et à la peinture à l’aérosol sur toile. Elle résume tout ce pour quoi l’artiste est connu dans ses portraits exemplaires : la passion, l’expression et le dévouement, avec une magnifique superposition de peinture qui donne un empâtement épais.

«Lorsque d’Éric nous a annoncé qu’il souhaitait faire don à RÉZO d’une œuvre de Yunus Chkirate, un allié de longue date de RÉZO, afin de soutenir et inspirer notre personnel dans nos locaux de la rue Plessis, j’ai été, de même que l’équipe, très touché par ce geste», explique Alexandre Dumont Blais, directeur général de RÉZO. «Lorsque les personnes issues de nos communautés viennent vers nous, comme Éric l’a fait, pour nous dire merci, et nous donner une tape sur l’épaule, c’est la puissance du sens communautaire qui prend toute sa place. Nous avons maintenant une belle grande œuvre vibrante et colorée qui est porteuse d’espoir. Merci à Éric, à Yunus, et à Kat Coric, également une alliée, qui ont soutenu RÉZO dans ce projet de don.»

Rappelons que RÉZO est un organisme communautaire sans but lucratif montréalais actif depuis 1991 qui offre des services d’éducation et de prévention du VIH et des autres ITSS dans un contexte de promotion de la santé globale, notamment sexuelle, mentale, physique et sociale après des hommes GBQ, des autres hommes, et des personnes trans ayant des relations sexuelles avec des hommes www.rezosante.org

Yunus Chkirate est un portraitiste et sculpteur autodidacte, largement collectionné à Montréal, qui a présenté ses œuvres dans des expositions individuelles et collectives aux États-Unis, en Europe et en Australie. En 2023 Lamborghini a demandé à Yunus de peindre le portrait de son fondateur Ferruccio Lamborghini pour célébrer le 60e anniversaire de l’entreprise. La peinture sera exposée au musée Lamborghini de Bologne, en Italie.

Yunus est bien connu pour ses expositions artistiques mémorables et souvent théâtrales, qui sont agrémentées de spectacles, de films et de présentations de danse. Sa notoriété l’a incité à s’impliquer plus visiblement dans sa communauté où il a développé une plateforme philanthropique pour sensibiliser et collecter des fonds pour les groupes desservant les communautés LGBTQIA2+ de Montréal. www.yunuschkirate.com