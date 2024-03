Reina Roja, un ostie d’jour de joie en enfer !

Les héritiers des plus grandes fortunes d’Espagne sont menacés par un criminel qui fait preuve d’une imagination sans borne pour les torturer et les faire passer de vie à trépas. Face à cet adversaire hors norme, les services secrets opposent un homme et une femme que rien n’aurait dû réunir au cœur du mystérieux projet Reine rouge.

Antonia Scott (Vicky Luenjo) est, littéralement, la femme la plus intelligente de la planète et est à même de déduire les comportements et les événements propres à une scène de crime à l’aide de micro-indices qui échappent aux communs des mortels. Bref, elle est un genre de Sherlock stéroïdé qui, à l’instar de son fictif collègue britannique, est complètement dénuée d’aptitudes sociales, refuse d’être touchée et sombre parfois dans la psychose. Comme elle le souligne, les gens sont décevants, voire ennuyeux, puisqu’ils se mentent à eux-mêmes et qu’il est bien trop facile de les percer à jour.

De son côté, Jon Gutiérez (Hovik Keuchkerian) est un inspecteur de police dans la quarantaine avancée, doté d’une âme à la fois sensible et brutale et d’un physique de mastodonte : 1 m 93 (6’3’’) pour 125 kg (275 lb). Il est gai et ne se prive pas de pimenter ses échanges de petites remarques goguenardes et grivoises, histoire de déstabiliser ses interlocuteurs. C’est cependant bien contre son gré qu’il est contraint de faire équipe avec Antonia.

La découverte d’un cadavre plongé dans l’azote liquide, la boîte crânienne biseautée en deux avec sa cervelle et ses globes oculaires gracieusement présentés dans un bol de cristal, vient cependant piquer leur curiosité. Un nouvel enlèvement révèle l’existence d’Ezekiel (Nacho Fresnada), un adversaire dont les facultés se mesurent à celles de la jeune femme. Rien ne semble motiver ses crimes, que ce soit l’appât du gain, le plaisir de tuer ou une libido désaxée : que recherche-t-il donc, alors même qu’il sifflote le Pierre et le Loup de Prokofiev tout en procédant à ses tortures ? Et quel secret cache les parents des victimes ?

Adaptation du premier titre éponyme de la série de Juan Gomez-Jurado, la série Reina Roja (Reine rouge en VF et The Red Queen en VA) navigue astucieusement entre le thriller et l’humour à travers des scènes horrifiques et les délicieuses joutes verbales des deux enquêteurs. C’est ainsi que Jon n’hésite pas à souligner qu’il boufferait bien tout cru un témoin et qu’il cuisine un témoin récalcitrant à l’aide de ses connaissances de Grindr, tout en s’insurgeant lorsqu’on évoque son surplus de poids : il est simplement fort en taille.

La mise en scène nous fait brillamment pénétrer dans l’esprit d’Antonia à l’aide d’une représentation visuelle de ses observations, que ce soit dans l’enquête même ou dans sa vie quotidienne. C’est ainsi qu’on assiste à sa découverte émerveillée de la saveur des petits plats préparés par la sémillante mère de son nouveau collègue. La série n’hésite également pas à mettre en scène l’homophobie profonde qui règne au sein des forces de police espagnole, qui accueillent Jon à grands coups de « pédé » et de « tapiole » et autres insultes auxquelles il n’hésite pas à répondre avec l’esprit ou les poings.

Le rythme est haletant et les personnages des plus attachants et c’est avec frénésie que cette série s’écoute en rafale, alors même qu’on attend déjà avec impatience les nouvelles saisons qui adapteront les volets suivants de la trilogie policière.

INFOS | Les sept épisodes de la série Reina Roja sont disponibles sur Prime Video en espagnol, dans un excellent doublage français réalisé au Québec (Reine rouge), un second réalisé en France et un autre, en langue anglaise (The Red Queen).