Chucky, S3, partie 2, dégouline toujours d’hémoglobine et de sarcasme !

En octobre dernier, la comédie horrifique Chucky nous a laissés devant un gouffre abyssal à la conclusion de la première partie de sa troisième saison. La poupée démoniaque allait-elle prendre le contrôle de la Maison-Blanche, détruire la planète et, surtout, était-elle vraiment à l’article de la mort ?

Eh bien, pas de repos pour les serviteurs du mal puisque, dès le début de cette seconde partie (soit l’épisode 5), les cadavres s’accumulent de plus belle à grand renfort de scènes à ce point sanguinolentes qu’on ne peut s’empêcher de pouffer de rire. Le diagnostic du « cancer catholique » qui ronge Chucky (excellent Brad Dourif) est par ailleurs confirmé et celui-ci décide de partir en beauté en déclenchant une troisième guerre mondiale.

Cette prémisse lance avec bonheur le bal de l’horreur ! Don Mancini, le créateur des films et de la série, se fait un malin plaisir d’y concentrer une kyrielle de répliques hilarantes, de giclées de sang et de viscères, de même que des références à la culture populaire. Une scène particulièrement méta présente d’ailleurs Chucky sur son lit de mort, alors qu’ils portent un regard critique sur des productions mettant en scène d’autres poupées démoniaques et où la vision de M3GAN lui fait hurler : « Cette salope a volé mes mouvements. Fuck you, M-three-gun. »

Comme dans les précédentes saisons, Jake (Zackary Arthur), son petit copain Devon (Björgvin Arnarson) et Lexy (Alyvia Alyn Lind) tentent de mettre un terme au règne de terreur de la poupée, mais cherchent également à localiser la petite sœur de Lexy, que celui-ci aurait « enlevée ». Le nombre d’adversaires se voit cependant décuplé puisque la Maison-Blanche est peuplée de nombreux fantômes aux intentions meurtrières.

Jennifer Tilly incarne toujours avec brio Tiffany Valentine et contrôle avec désinvolture, à l’aide de poupées vaudoues, les gardes de la prison où elle est incarcérée. Après deux saisons et demie, la série présente par ailleurs une vision plus charnelle de la relation de Jake et Devon qui consomment enfin leur union. La série est bien consciente de son côté grotesque et démesuré et ce qui en fait le charme, c’est qu’elle n’hésite justement pas à l’assumer pleinement.

L’horreur et l’humour sont donc toujours au diapason d’un scénario inventif, parfois loufoque, mais toujours délicieusement outrancier. Le dernier épisode en surprendra plusieurs et nous laisse à nouveau devant l’inconnu : comment notre trio pourra-t-il échapper aux griffes de Chucky ?

Les épisodes de la saison 3 sont disponibles, en anglais, sur Showcase, via Prime Video. Les deux premières saisons sont disponibles, en français, sur Crave et Super Écran et la nouvelle saison ne devrait sans doute pas tarder à y être proposée.

