School Spirits (Les esprits de Split River), saison 3 

L’école secondaire de Split River est peuplée des fantômes de plusieurs étudiant.e.s, incapables de saisir pourquoi ils y restent coincé.e.s. Tout bascule quand Maddie se joint au groupe et cherche à découvrir qui l’a tuée et comment elle peut se libérer de son destin d’âme errante. Le résultat s’impose comme l’une des séries pour ados les plus remarquables des dernières années.

Une fois le voile levé sur les circonstances de sa mort, Maddie (Peyton List) pensait enfin pouvoir renouer avec une certaine normalité. Or, c’est l’inverse qui se produit : elle est entraînée dans un entre-deux encore plus instable. Tandis que les intentions réelles de certains personnages éclatent au grand jour, un nouveau mystère refait surface, intimement lié à la fondation même de la ville. Cette énigme pourrait éclairer les raisons pour lesquelles l’école secondaire de Split River est devenue un véritable foyer d’esprits… tout en faisant planer une menace sur leur existence.

Pourquoi sont-ils incapables de quitter l’enceinte de l’école ? Quelle est cette mystérieuse cathédrale qui se cache sous les fondations de celle-ci ? Quelles forces, qu’elles soient bienveillantes ou malveillantes, se cachent dans l’ombr ? Et surtout, peuvent-ils espérer s’échapper des limbes ? La série s’éloigne ainsi du style policier des deux premières saisons pour explorer un univers élargi, où se mêlent habilement l’humour, le drame, le surnaturel, les réflexions existentielles et l’exploration du deuil.

Il faut par ailleurs souligner la capacité de la série à renouveler constamment ses enjeux et à offrir des révélations inattendues, ce qui fait que chaque fin d’épisode nous laisse bien souvent sur le bout de notre siège, une exclamation de surprise au bout des lèvres. La qualité du jeu des acteurs, la construction du suspense et le soin apporté au développement des personnages illustrent bien qu’il est possible de présenter des personnages riches et complexes dans une série destinée aux ados. La série Stark Trek : Starfleet Academy devrait d’ailleurs en prendre de la graine.

Au fil des trois saisons, on assiste à une évolution naturelle des personnages, qui apprennent à abaisser leurs défenses et à se mettre à nu. L’athlète arrogant et en apparence un peu bourrin des premiers épisodes se révèle ainsi beaucoup plus complexe qu’on ne l’imaginait. La série exploite également le fait que plusieurs générations de fantômes sont prisonnières des murs, ce qui amène de nombreuses confrontations culturelles et situations d’affirmation de soi, que ce soit sur le plan de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre (la saison 3 introduit une thématique non binaire) ou de la représentation des rôles féminins et masculins. En ce sens, la série devient un terrain fertile pour aborder les notions de loyauté, de vulnérabilité, ainsi que la liberté d’être et d’aimer sans contrainte.

Cette dernière thématique est particulièrement bien explorée à travers les personnages de Charley (Nick Pugliese) et de Yuri (Miles Elliot). Charley est décédé dans les années 1990, à une époque où son homosexualité faisait de lui une cible constante pour les athlètes de l’école. Profondément blessé, il doute de sa propre masculinité et il a du mal à croire que Yuri puisse vraiment s’intéresser à lui. De son côté, Yuri est mort dans les années 1970, à une époque où la bisexualité relevait de l’anathème et où ses pires cauchemars étaient alimentés par la pression de se conformer aux attentes de la société : se marier avec une femme, avoir 2,4 enfants, une maison et un chien.

Malgré la richesse des thèmes abordés, la série évite de sombrer dans le mélo et réussit plutôt le tour de force de naviguer sur le fil de fer entre le drame et l’humour, sans cependant craindre d’offrir des moments profondément touchants. La nouvelle saison introduit d’ailleurs un personnage haut en couleur, Deborah Hunter-Price, incarnée par la pétillante Jennifer Tilly, qui enfile comme un gant le rôle d’une politicienne roublarde et un tantinet kitch. Lorsqu’il la voit, Charley ne peut d’ailleurs s’empêcher de s’exclamer qu’il y a quelque chose de profondément « fabuleux » chez elle.

Si ce n’est pas déjà fait, laissez-vous emporter par cette série profondément addictive et brillante, qui saura tout autant séduire les jeunes d’aujourd’hui et d’hier. Y aura-t-il une

saison 4 ? On ne peut que le souhaiter !

INFOS | Les huit épisodes de la saison 3 de School Spirits (Les esprits de Split River) sont disponibles, en anglais, sur Paramount +. Les deux premières saisons sont disponibles, en français, sur Télé-Québec et la troisième devrait également s’y retrouver d’ici quelques mois.



