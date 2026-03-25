Arts et cyborgs : pensées et imaginaires des corps-machines

Le cyborg est ce concept d’un être vivant auquel on a greffé des parties mécaniques ou électroniques. Quelle place cette figure, à cheval entre le réel et le science-fictionnel, occupe-t-elle dans l’art ? Et y a-t-il un lien avec les réalités identitaires LGBTQ ?

Loin des Steve Austin et Jaime Summers qui ont émerveillé les enfants des années 70 et 80, scotchés devant les aventures télévisuelles de L’homme de six millions et de La femme bionique, Petit Dit Duhal et Jessica Ragazzini proposent une réflexion sur les liens entre l’art, le corps et la technologie. Le cyborg ne s’y présente donc pas comme un simple gadget de sciencefiction, mais comme un outil permettant de mieux réfléchir à nos rapports avec un corps et une identité en constante transformation.

Le cyborg n’est ni entièrement « naturel », ni complètement artificiel, ni clairement masculin ou féminin : il remet donc en question les catégories toutes faites. Cette idée rejoint de nombreuses expériences LGBTQ+, en particulier queer et trans, qui montrent que le genre et le corps ne sont pas fixes, mais peuvent changer et se vivre de différentes manières. Dans l’art, le cyborg représente ainsi une façon de reprendre le contrôle de son corps et de l’adapter à ce que l’on est ou à ce que l’on devient.

Il incarne un corps libre et hybride, qui refuse les normes imposées et ouvre la porte à d’autres manières de vivre son identité. Même sans utiliser fréquemment le mot « queer », le livre aborde des questions très concrètes : comment sortir des modèles rigides, comment inventer sa propre façon d’exister et comment imaginer des futurs où les différences de corps et d’identités sont reconnues plutôt que mises à l’écart ?

Très bien documenté et parmi les premiers ouvrages francophones à traiter ce sujet, cet essai ne constitue cependant pas une lecture légère. Il s’adresse surtout à celles et ceux qui souhaitent approfondir une réflexion sérieuse sur le corps, l’identité et leurs enjeux contemporains.

INFOS | Arts et cyborgs : pensées et imaginaires des corps-machines / Petit Dit Duhal et Jessica Ragazzini. Joinville‑le‑Pont : Double ponctuation, 2026, 204 p.