Hors réseau, une télé-réalité qui débranche tout sauf notre intérêt !

Dix personnalités très actives sur les réseaux sociaux sont larguées, totalement seules, au cœur du vaste territoire forestier inhabité de Kenauk Nature, dans l’Outaouais, où elles ne pourront compter que sur leur sens de la débrouillardise. Laquelle se révélera la moins turboaccrochée aux réseaux sociaux ?

Privées de téléphone, de réseau et de tout repère numérique, elles ne disposent que du strict nécessaire de survie, ainsi que d’une radio par laquelle des instructions ou des indices leur sont ponctuellement transmis. Bien évidemment, une caméra suit chaque participant.e à la trace, mais interdiction d’apporter le moindre soutien, à moins qu’il ou elle déclare forfait.

La série réunit 10 personnalités bien connues du Québec, soit l’acteur Antoine Olivier Pilon, la créatrice Pascale de Blois, la chanteuse et comédienne Éléonore Lagacé, le coiffeur Kevins Kyle Lambert, l’humoriste Marylène Gendron, la créatrice Amorella Lenga, l’influenceur Brendan Mikan, l’humoriste Charles‑Antoine Des Granges, la créatrice Joanie Grenier et le comédien Sam Éloi Girard. L’aventure se déploie sur plusieurs jours, à travers neuf épisodes, au cœur d’une réserve naturelle privée de 265 km² — l’une des plus vastes en Amérique du Nord. À l’inverse de Survivor, où les dynamiques sociales occupent une place centrale, les volontaires sont ici réparti.e.s à plusieurs kilomètres les un.e.s des autres. Leur mission : retrouver un.e autre concurrent.e, puis choisir de coopérer ou de s’affronter afin de mettre la main sur l’un des cylindres renfermant une part du grand prix de 25 000 $. Dès le départ, chaque participant.e doit par ailleurs trancher : que laisser du matériel fourni pour obtenir un avantage ?

Dilemme cruel : garder, ou non, l’unique rouleau de papier de toilette ! Avouons-le : nous traînons une foule de préjugés sur les influenceur.se.s. Leur supposée incapacité à se débrouiller sans réseau WiFi nourrit d’abord un plaisir à peine coupable : celui de se réjouir de leurs ratés. On s’amuse ainsi de décisions et d’angoisses parfois risibles chez certain.e.s (sangloter quelques heures seulement après avoir été déposé.e.s en pleine nature). Au contraire, la surprise et l’admiration se font sentir devant l’ingéniosité dont d’autres font preuve.

Pour illustration, conformément aux stéréotypes, tout laissait d’abord croire que Kevins-Kyle Lambert, icône du milieu de la coiffure et ex-coverboy de Fugues, ne serait pas équipé pour survivre bien longtemps loin du confort de la ville. On pouvait même se gausser en le voyant émerger de la forêt, affublé d’une chemise griffée à paillettes. Grave erreur ! En effet, dès le premier épisode, on découvre un homme qui fait preuve d’un sang-froid remarquable, manipule avec adresse une boussole, met en place des stratégies efficaces pour repérer une participante et, exploit suprême, utilise le tissu de sa chemise pour attiser un feu de camp et, à la manière du petit Poucet, les paillettes pour laisser des repères tout le long de son chemin. C

e dernier se révèle un point d’accroche instantané dès qu’on le voit à l’œuvre, puisqu’on voudrait tous être aussi ingénieux et débrouillards que lui ou, à tout le moins, faire partie de son équipe. Le combo parfait : un expert en survie en forêt doublé d’un coiffeur, d’un designer et, par-dessus le marché, qui ne se départit jamais de son calme et de sa bonne humeur. À croire qu’il a été créé en laboratoire. Reste cependant à savoir si, au-delà des premiers épisodes, il ne fera pas face à un redoutable adversaire, qu’il s’agisse de dame Nature ou d’un concurrent retord !

Réalisée par Zone3 en partenariat avec Fremantle, cette série constitue la première adaptation canadienne du concept danois The Lost Ones, reconnu pour sa vision originale de la survie et de la déconnexion. L’animation est assurée par l’humoriste Danick Martineau, qui devient le seul point de contact avec les participant.e.s grâce à la radio, créant ainsi un lien fragile entre le souvenir déjà bien loin du confort et la rudesse trop réelle d’un environnement, où la simple promesse d’un sac de biscuits peut déclencher une émeute. C’est bien installé dans le confort de nos salons que l’on peut s’immerger au cœur d’une aventure captivante, qui promet de tenir en haleine du premier au dernier épisode !

INFOS | Les neuf épisodes de Hors réseau : l’affrontement sont diffusés, en français, sur Crave !