Heated Rivalry : tournage cet été, retour au printemps 2027

Les adeptes de Heated Rivalry peuvent enfin encercler une date approximative à leur calendrier… même si l’attente sera longue. Bell Média a confirmé que la production de la deuxième saison débutera au cours de l’ét, en vue d’une première prévue au printemps 2027 sur Crave.

La nouvelle survient après le passage du créateur de la série, Jacob Tierney, et du producteur exécutif Brendan Brady à l’émission CBS Mornings. En entrevue avec l’animatrice Gayle King fin février, les deux hommes ont indiqué viser un lancement en avril 2027.

« Il y aura d’autres épisodes de Heated Rivalry sur vos écrans, vraiment, le plus tôt humainement possible », a promis Tierney, précisant que le tournage de la saison 2 doit s’amorcer en août. Malgré ce calendrier, la diffusion ne se fera pas avant avril 2027.

Une attente qui attise la ferveur

Pour les fans, le printemps 2027 paraît encore bien loin. Depuis la première diffusion, plusieurs se replongent dans la série en boucle, rebaptisant affectueusement leurs visionnements répétés « Reheated Rivalry » sur les réseaux sociaux.

Brendan Brady a d’ailleurs invité le public à « savourer le manque » — enjoy the yearn — en attendant cette deuxième saison très attendue. Celle-ci s’inspirera de The Long Game, la suite du roman queer de Rachel Reid qui a servi de base à la première saison.

Shane et Ilya devront patienter

Les admirateurs espéraient retrouver plus rapidement l’histoire d’amour intense entre Shane Hollander (Hudson Williams) et Ilya Rozanov (Connor Storrie). Il faudra toutefois faire preuve de patience : aucun nouvel épisode ne sera diffusé avant 2027.

Comme si l’attente télévisuelle ne suffisait pas, Rachel Reid a récemment annoncé que le roman mettant à nouveau en scène les deux personnages chéris ne paraîtra pas avant le 1er juin 2027.

2027, année Heated Rivalry

Séries et littérature convergeront donc la même année, transformant 2027 en véritable célébration pour la communauté de fans. Si l’attente peut sembler interminable, elle contribue aussi à entretenir l’engouement autour de cette romance sportive devenue phénomène queer.

D’ici là, il ne reste qu’à revisionner les épisodes existants — et à « savourer le manque dans l’attente ».