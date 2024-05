Un traiteur qui sait mettre les « bouchées doubles »

Vous organisez un événement et vous devez choisir un traiteur pour sustenter vos convives? Ce n’est pas le choix qui manque, mais avoir l’embarras du choix peut parfois être embarrassant! On a pensé vous aider à la tâche en vous présentant le couple derrière le traiteur Bouchée Double, une petite entreprise qui monte dans l’événementiel, avec à sa tête Antoine et Julien. Antoine est un chef cuisinier reconnu et Julien a une formation en informatique et en entreprenariat. De leur coup de foudre, il y cinq ans, et de leur passion commune pour la bouffe est née l’idée de partir en affaires. Ils ont donc conjugué leurs passions et leurs expériences en créant le service de traiteur, Bouchée Double.

Tout commence dans un appartement

Avant d’arriver en quelques années à une entreprise qui emploie aujourd’hui une quarantaine d’employé.e.s, de miser sur l’écoresponsabilité et d’être bien sûr sensible à la communauté 2SLGBTQ+, c’est dans leur appartement que commence cette folle aventure : « Au début, nous n’étions que tous les deux et nous comptions parfois sur l’aide de nos familles pour venir nous donner un coup de main, raconte Antoine. Il fallait que l’on se fasse connaître et nous assurions tout, jusqu’à la livraison, entre autres pour les boîtes-repas que nous proposons encore aujourd’hui. » Puis le succès est au rendez-vous et il est temps de voir plus grand. « Nous avions une grande spécialité, le confit d’oignons, et tout dans l’appartement sentait l’oignon, les vêtements, les placards », se souvient avec amusement Antoine.

La pandémie, l’opportunité imprévue

Devant la bonne réponse de leur concept, mais à l’étroit dans leur appartement, le couple achète un plex dans lequel ils installent leur cuisine et leurs bureaux. « Nous avons tout rénové nous-mêmes tout en continuant nos activités de traiteur. Et si au début la cuisine occupait seulement un plancher, aujourd’hui, notre entreprise occupe tous les niveaux, explique Julien, nous comptons maintenant une quarantaine d’employé.e.s. » La pandémie a, sans le vouloir, aidé le développement de Bouchée Double, grâce aux boîtes-repas.

« Avec le confinement, les grands événements avaient disparu, mais pour maintenir des liens entre les employé.e.s, on faisait livrer des boîtes-repas pour chacun.e. Cela nous a beaucoup aidés, se souvient Antoine, même si parfois nous avons relevé des défisincroyables, quand nous avons dû réaliser 2 500 boîtes-repas en une journée pour l’hôpital Sainte-Justine. » En temps normal, Bouchée Double produit entre 100 et 150 boîtes par jour.

Faire la différence

Le succès de Bouchée Double tient à la qualité et à la saveur des propositions du chef Antoine et à la détermination de son conjoint, Julien, pour les faire connaître. « J’ai été chef cuisinier d’un restaurant, j’ai voyagé plusieurs années en Asie où j’ai pu découvrir aussi bien des produits que des saveurs différentes, et de cette expérience et de ces découvertes, je ne suis jamais à court d’idées pour me réinventer », avance Antoine. Oubliez alors les bouchées traditionnelles que l’on retrouve trop souvent dans les événements. Ici, l’audace est au rendez-vous qui est couronné de succès en bouche quand on goûte les créations d’Antoine. « On peut parler de cuisine fusion, et je ne mets pas l’accent que sur le goût, mais aussi sur la présentation, les couleurs, les formes, en m’assurant [que l’]expérience […] soit totale », ajoute Antoine. Et Bouchée Double est le seul à proposer un menu totalement végane.

Un plus aujourd’hui sur une carte. La carte de Bouchée Double est extrêmement variée, inspirante, et vaut qu’on s’y attarde si l’on projette un événement particulier, buffet froid ou chaud, à l’assiette. Mariages, banquets, ou autres rencontres de groupe, Bouchée Double est capable de répondre à tous vos souhaits. D’autant plus que vous pouvez aussi faire des suggestions qui correspondent mieux à vos goûts. « Nous avons été contactés pour un mariage vietnamien avec 250 invité.e.s. Les familles ne trouvaient aucun traiteur vietnamien, explique Antoine, et elles nous ont demandé un menu d’inspiration vietnamienne. Je connais la cuisine vietnamienne et j’ai pu alors faire une proposition qui correspondait à ce que ces familles souhaitaient. » Et puis, sachez aussi que les propriétaires ont à cœur d’être écoresponsables. Les boîtes sont entièrement compostables, la vaisselle est réutilisable et le surplus de nourriture est redonné à la banque alimentaire Le Relais de Mascouche. Donc, Bouchée Double est à la fine pointe quand il s’agit de faire référence à une entreprise responsable.

En amour et en affaires

Mais est-ce difficile d’être partenaires en affaires et aussi en amour ? Pour Julien, il faut « laisser ce qui concerne l’entreprise en dehors de la chambre à coucher, et réciproquement, ce qui n’est pas toujours évident, mais cela fait maintenant plus de cinq ans que nous sommes ensemble et que nous travaillons ensemble, donc on a réussi avec le temps à ne plus mélanger le travail et la vie de couple ». Même son de cloche pour Antoine qui tient à préciser que : « En tant que couple gai qui part en affaires, on n’a pas tellement de modèles auxquels on peut se référer, nous avons dû nous construire et construire Bouchée Double en expérimentant une relation qui mêle le privé et le professionnel. Nous souhaitons peut-être servir aussi de modèle pour des couples issus des communautés 2SLGBTQ+.

Nous sommes proches de nos communautés et sommes appelés à participer à des événements comme RÉZO ou comme, tout récemment, avec Fugues pour son Cocktail 40e anniversaire. » Séparer le privé et le professionnel, c’est donc possible. Mais il y a une chose qui résiste à cette séparation, ce sont leurs rêves poussés par la passion. « On a toujours plein d’idées à partager, à vouloir réaliser, c’est un véritable feu d’artifice dans nos têtes, confie Julien, et cela fait que l’on ne s’ennuie jamais, bien au contraire ». Mettre les bouchées doubles, c’est ce que font quotidiennement Julien et Antoine.

INFOS | Bouchée Double / 438-500- 5544

[email protected]

https://boucheedouble.com