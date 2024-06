Concert TRAJECTOIRES MUSICALES : Le parcours souvenir d’un Petit Chanteur du Mont-Royal

Revivez plusieurs moments forts des différentes trajectoires musicales des finissants Petits Chanteurs du Mont-Royal grâce à ce concert qu’ils ont imaginé et préparé, soutenus par la direction artistique et musicale d’Andrew Gray. Embarquez dans cette grande aventure de neuf ans au cours de laquelle les garçons passent de gamins à adolescents, de sopranos à basses. Partagez avec eux des souvenirs musicaux exceptionnels, pour un concert flamboyant qui célèbre neuf ans de chant, d’amitié et de camaraderie, le samedi 15 juin 2024 à 15 h à l’église Saint-Pierre-Apôtre.

Guidé par la passion et leurs souvenirs musicaux, le programme du concert permettra aux choristes (plus d’une centaine) de se promener musicalement entre chants grégoriens, pièces classiques et succès contemporains.

Le public pourra, par exemple, se laisser envoûter par la beauté intemporelle de leurs voix dans l’Ave Maria d’Anton Bruckner, ressentir de profondes vibrations en écoutant Pater Noster de Giuseppe Verdi, se laisser bercer par les sublimes harmonies de l’indémodable Moon River d’Henry Mancini ou encore s’extasier sur Le sourire de maman de Claude Augé.

Les Petits Chanteurs du Mont-Royal avec l’OSM à la Maison Symphonique (août 2023)

Ce voyage musical vous entraîne également à travers des classiques contemporains tels que Ordinaire de Robert Charlebois, Hallelujah et Dance me to the end of love de Leonard Cohen, Michelle des Beatles et le magnifique Si les bateaux de Gilles Vigneault.

Ne manquez pas ce moment magique qui réunit des années de passion et de talent, reflétant la diversité et la richesse du répertoire des Petits Chanteurs du Mont-Royal. Ce concert promet d’être un moment de grâce et de souvenir.

INFOS | Trajectoires musicales : le parcours souvenir d’un Petit Chanteur



Samedi 15 juin 2024 – 15h

Église Saint-Pierre-Apôtre, 1201 Rue de la Visitation, Montréal, QC H2L 2L9 Métro Beaudry

BILLETS sur Zeffy : Admission générale : 25 $ Étudiants : 20 $ Enfants (17 et – ) 15 $ VIP 60 $ (sièges réservés et reçus d’impôt de 35 $) Info : 514 344-7767

RECRUTEMENT | Les Petits Chanteurs du Mont-Royal recherchent des garçons qui entreront en 3e année du primaire en 2025. Passez le mot!

https://pcmr.ca