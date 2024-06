LE PIVE GRIS

VIGNOBLES JEANJEAN, AOP SABLE DE CAMARGUE (LANGUEDOC, FRANCE) 2023

Code SAQ : 11372766 • 17,50$

Le rosé petit chouchou de bien des Québécois.e.s, été après été, vient d’entrer dans les ligues majeures. En effet, il passe d’une IGP à une AOP, ce qui signifie des règles d’élaboration plus strictes et une reconnaissance de la typicité de son origine. Je le trouve particulièrement réussi, en 2023, avec un nez bien fruité évidemment, mais aussi avec une touche de toast Melba et un effluve de poivre blanc. J’aime aussi sa bouche toujours pimpante et sa touche saline, en finale, si caractéristique. Seul ou à table, y a du plaisir dans le verre. Merci, Brigitte, et bravo à l’équipe !