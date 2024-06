Le militant John Banks nous a quitté

Le militant et activiste de la première heure, John Banks, est décédé au petit matin du 23 juin dernier des suites d’une longue maladie. C’est ce que ces proches ont annoncé. Être frêle et ne tenant plus débout sur ses jambes souvent au cours des dernières années, John Banks était un ardent défenseur de la cause LGBTQ+ et des droits et libertés de cette communauté. Même diminué par la maladie, cela ne l’a pas empêché de participer à de nombreuses célébrations de la Fierté au cours des dernières années. Un hommage lui avait été rendu d’ailleurs par Fierté Montréal lors de son édition de 2017.

Né à Montréal en 1943, John Banks est décédé à quelques jours de son anniversaire qui est le 3 juillet.

«C’est une grande perte pour nos communautés, affirme Pierre Pilotte, le coordonnateur des Archives gaies du Québec (AGQ). Son militantisme et son bénévolat indéfectibles pour plusieurs causes vont manquer à nos communautés.»

«La vie de John Banks se confond avec l’histoire de nos communautés, explique notre chroniqueur Denis-Daniel Boullé. John Banks a été un pionnier pour la reconnaissance de nos droits mais aussi que nous prenions notre place dans l’espace social. Très jeune il assume son homosexualité, mais surtout il décide de ne pas se taire, ni de se cacher. Ils n’étaient pas très nombreux à cette époque, loin de là. À l’origine de premiers organismes LGBT, John Banks sera le premier à Montréal à organiser une Gay Pride (en fait des rassemblements au coin de deux rues). Son engagement continuera jusqu’à la fin de sa vie, en collaborant activement à la vie des Archives gaies du Québec. Espérons que Fierté Montréal lui rendra un vibrant hommage, lui qui avait été le coprésident d’honneur de l’événement en 2017. Avec sa disparition, c’est à nous, maintenant, de préserver sa mémoire et perpétuer son héritage.»

En effet, en 1979, voulant souligner les dix ans du soulèvement de Stonewall à New York, John Banks va convaincre quelques dizaines d’amis, une cinquantaine, à sortir manifester ainsi sous le nom de «Brigade Rose». C’est ce que l’on considère comme étant le tout premier événement de la Fierté à Montréal. L’année d’après, la Brigade Rose recrute plus de 250 personnes pour cette «marche» qui consiste plutôt à se tenir sur un coin de rue du centre-ville.

Ardent bénévole aux AGQ, «[…] c’est lui qui m’a encouragé, il y a plus d’une dizaine d’années à être bénévole aux Archives, puis à postuler pour le poste de coordonnateur auprès du conseil d’administration de l’organisme […]», poursuit Pierre Pilotte.

«[…] il a eu une carrière décousue, parsemée d’aventures au gré d’une destinée imprévisible. Ainsi, il fut le secrétaire particulier de la grande star du cinéma, Marlène Dietrich. En 1975, il devint propriétaire du restaurant Au jardin. Il a aussi animé une émission à Radio Centre-Ville et fondé la revue Sortie. On le retrouve en 2015 dans le documentaire de Paul Carvalho sur Montréal et en 2018 les Archives gaies du Québec produisent une vidéo réalisée par Alexis Baribeault dans laquelle il raconte avec verve divers épisodes de sa vie. L’année suivante, une autre vidéo est réalisée par Simone Beaudry-Pilotte, archiviste aux Archives gaies du Québec. En 2019, Fierté Montréal crée en son honneur le prix John-Banks, qu’il est le premier à recevoir. Il était déjà récipiendaire de plusieurs prix, dont un prix Phénicia de la Chambre de commerce LGBTQ du Québec, [c’était en 2019]», indique le communiqué des Archives gaies du Québec.

John Banks était très touché que Fierté Montréal décerne un prix à son nom, en 2019, et dont il sera le tout premier récipiendaire. «C’est un prix qui représente bien John Banks et l’implication et le militantisme dans les communautés», rajoute Pierre Pilotte.

«[…] Les communautés LGBTQ2S+ perdent un des derniers militants de la première heure pour la reconnaissance des droits des personnes LGBTQ2S+ au Québec. […]», de souligner ce même communiqué de presse.

Parmi son cercle d’amis, on retrouve les Ross Higgins (professeur de McGill à la retraite maintenant), Jean-Paul Daoust (poète et romancier), Pierre Rochon (musicologue), ainsi que Robert Tessier et Normand Cusson.

«Souvent, après nos rencontres, nous allions prendre un verre et discuter des droits des communautés LGBTQ+, de politique en général, de cinéma, de culture puisqu’il était quelqu’un de très cultivé, il avait d’ailleurs toujours un livre dans les mains, c’était très intéressant de jaser avec lui, évoque Pierre Pilotte. Je garderai un très bon souvenir de John qui était un très bon vivant. […]»

«J’adorais John, il était profondément humain, un vrai montréalais et une légende vivante, de commenter le journaliste Richard Burnett qui l’a bien connu. Je prenais de ses nouvelles de temps à autres et, n’importe quand il le pouvait, il était toujours une grande source pour tant de chercheurs, auteurs et journalistes que je lui envoyais et qu’il acceptait de recevoir. Je pense que la dernière entrevue qu’il a donné était celle du 20 juin dernier alors que j’ai aidé l’animateur de CBC, Ainslie McLellan, pour un balado portant sur la Fierté.»

«La dernière fois que j’ai vu John, c’était quelques jours avant la Veille du Jour de l’An, nous avions été bruncher ensemble. Nous avons beaucoup discuté et mis à jour nos potins pendant que nous mangions des œufs brouillés et sirotions des Bloody Caesars ! Il était déjà très frêle à ce moment-là, mais toujours aussi charmant qu’à l’habitude. C’était un grand conteur et un ardent activiste queer qui a aidé à changer la vie queer dans cette ville et ce, pour le mieux. Je l’aimais beaucoup et il va énormément me manquer», de poursuivre Richard Burnett.

Les Archives gaies du Québec, selon nos sources, organiseront sous peu un événement en hommage à John Banks.

Toute l’équipe de Fugues tient à offrir ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de John Banks.