Le Vatican excommunie son ancien envoyé spécial aux États-Unis, le déclarant coupable de schisme

Le Vatican a excommunié vendredi son ancien ambassadeur à Washington après l’avoir reconnu coupable de schisme, une conséquence inévitable pour l’archevêque Carlo Maria Vigano. Le conservateur antigais était devenu l’un des plus fervents détracteurs du pape François et un symbole de la polarisation de l’Église catholique aux États-Unis et au-delà.

Alors qu’il bénéficiait autrefois du soutien du Vatican et des hiérarchies ecclésiastiques américaines, l’archevêque italien s’est aliéné de nombreuses personnes en développant une frange de ses partisans tout en approfondissant les théories du complot sur tous les sujets – de la pandémie de coronavirus à ce qu’il a appelé le « Grand Reset » et la guerre de la Russie en Ukraine.

Le bureau de la doctrine du Vatican a annoncé la sanction après une réunion de ses membres jeudi et a informé Vigano de sa décision vendredi.

Il citait le « refus public de Vigano de reconnaître et de se soumettre au Souverain Pontife, son rejet de la communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis, ainsi que de la légitimité et de l’autorité magistérielle du Concile Vatican II ».

L’excommunication, que Vigano encourt automatiquement en raison de ses fonctions, le place formellement hors de communion avec l’Eglise et ne peut célébrer ni recevoir ses sacrements. Le délit de schisme survient lorsque quelqu’un se retire de la soumission au pape ou de la communion des catholiques qui lui sont soumis.

Contrairement à la défrocation, une mesure punitive qui redonne au prêtre son statut de laïc, l’excommunication est considérée comme une peine « médicinale » et est prononcée dans l’espoir que ceux qui l’ont encourue se repentiront et reviendront à la communion. Si cela se produit, le Saint-Siège peut lever la peine.

Les schismes, fréquents au cours des 2 000 ans d’histoire de l’Église, sont considérés comme particulièrement dangereux car ils menacent l’unité de l’Église.

Les propos catastrophiques de Vigano sur l’état actuel de l’Église, amplifiés sur les réseaux sociaux catholiques et par des blogueurs idéologiquement favorables des deux côtés de l’Atlantique, étaient une version exagérée du fossé qui sépare les ultra-conservateurs américains du pape François. Et si Vigano a bénéficié du soutien général des évêques au début de sa carrière, beaucoup d’entre eux ont discrètement pris leurs distances lorsque ses idées sont devenues plus extrêmes.

Le prélat italien, qui n’a pas été vu en public depuis 2018, savait que la déclaration de schisme interviendrait après que le Vatican l’a informé du processus pénal lancé contre lui le mois dernier. Il a défié cela en le qualifiant d’« honneur » et a refusé de comparaître en personne, de se défendre ou de soumettre une défense écrite.

Le 20 juin, Vigano a publié une longue déclaration publique refusant de reconnaître l’autorité du bureau doctrinal du Vatican « qui prétend me juger, ni celle de son préfet, ni celle de celui qui l’a nommé ».

Il n’a pas répondu directement à la déclaration de schisme vendredi sur X, son forum habituel. Peu avant que le décret du Vatican ne soit rendu public, il a annoncé qu’il célébrerait une messe vendredi pour ceux qui le soutiennent et lui demandent des dons.

Vigano a fait irruption sur la scène publique en 2012, lors du premier scandale dit Vatileaks, lorsque le majordome du pape Benoît XVI a divulgué les documents privés du pontife à un journaliste italien pour tenter d’attirer l’attention sur la corruption au sein du Saint-Siège.

Dans certaines des lettres divulguées, Vigano, alors numéro 2 de l’administration de l’État de la Cité du Vatican, suppliait le pape de ne pas être muté après avoir révélé la corruption dans l’attribution de contrats du Vatican qui ont coûté au Saint-Siège des millions d’euros (dollars).

Les supplications n’ont pas eu d’effet. Au moment où les lettres ont été publiées, Vigano avait été nommé ambassadeur du Vatican aux États-Unis, un poste prestigieux qui l’a néanmoins éloigné de Rome et l’a mis hors de course pour devenir un jour cardinal.

Vigano a réapparu sur la scène internationale lors de la visite du pape François aux États-Unis en 2015, qu’il avait contribué à organiser en tant que nonce. Tout allait bien jusqu’à ce que Vigano fasse en sorte que Kim Davis, une secrétaire du Kentucky au centre du débat sur le mariage homosexuel aux États-Unis, soit présente à la résidence du Vatican pour accueillir François, en compagnie de nombreuses autres personnes.

Après la visite, Davis et ses avocats ont affirmé que la rencontre avec le pape François équivalait à une confirmation de sa cause, qui refusait d’accorder des licences de mariage aux couples de même sexe. Le Vatican a ensuite renversé la situation en affirmant qu’elle avait simplement fait partie d’un groupe de sympathisants, mais que la « seule » audience privée que le pape François avait eue à Washington était avec un petit groupe de personnes, dont un couple homosexuel.

Mais la tromperie de Vigano en invitant Davis à rencontrer le pape a mis le prélat et le pontife sur une trajectoire de collision qui a explosé en août 2018.

À l’époque, l’Église américaine était sous le choc d’un nouveau chapitre dans son scandale d’abus sexuels commis contre son clergé : l’un des plus hauts dignitaires de l’Église américaine, le cardinal Theodore McCarrick, a été accusé d’avoir agressé sexuellement une mineure et un grand jury de Pennsylvanie a lancé une enquête dévastatrice sur des décennies d’abus et de dissimulation.

Alors que le pape François terminait une visite tendue en Irlande, Vigano a publié un article de 11 pages dans lequel il l’accusait, ainsi qu’une longue série de responsables américains et du Vatican, de couvrir McCarrick. Plus précisément, Vigano accusait le pape François d’avoir réhabilité McCarrick des sanctions imposées par le pape Benoît XVI et l’appelait à démissionner. Ces accusations ont créé la plus grande crise du pontificat de François, alors jeune.

Le pape François a rapidement autorisé une enquête interne sur McCarrick. Le rapport, publié en 2020, a confirmé qu’une génération de responsables de l’Église, dont le pape Jean-Paul II, avait fermé les yeux sur la mauvaise conduite de McCarrick. Il a en grande partie épargné le pape François, qui a fini par défroquer l’ecclésiastique.

Mais le rapport reproche également à Vigano de ne pas avoir examiné de nouvelles accusations contre McCarrick ou d’avoir appliqué les restrictions du Vatican à son encontre alors que le Vatican lui avait spécifiquement ordonné de le faire.

À ce stade, les accusations de Vigano contre François sont devenues plus délirantes, approuvant les théories du complot sur les vaccins contre le coronavirus, apparaissant lors de rassemblements politiques d’extrême droite aux États-Unis par vidéo, soutenant la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine et, finalement, refusant de reconnaître François comme pape.

Massimo Faggioli, théologien à l’université de Villanova, a déclaré que si un bon nombre d’évêques américains se sont portés garants de l’intégrité de Vigano lorsqu’il a fait ses premières déclarations sur McCarrick en 2018, ses déclarations des années suivantes « ont conduit certains d’entre eux à des positions plus prudentes ».

Dans un essai paru dans le quotidien français La Croix, Faggioli a également noté que Vigano avait eu l’effet apparemment involontaire d’intégrer un autre groupe schismatique, la Fraternité Saint-Pie X, qui rejette également les réformes du Concile Vatican II, les réunions des années 1960 qui ont modernisé l’Église.

Cependant, la société connue sous le nom de FSSPX, fondée par feu l’archevêque français Marcel Lefebvre en 1969, a pris ses distances avec Vigano et son rejet de la légitimité du pontificat de François, affirmant qu’elle « ne s’est pas aventurée sur cette voie périlleuse ».

Les positions de Vigano font que Lefebvre et la FSSPX « ressemblent à des catholiques de centre-droit, et non aux traditionalistes extrémistes qu’ils sont en réalité », écrit Faggioli. « Cela en dit long sur le fait que le sol se dérobe sous les pieds des catholiques de Vatican II. »