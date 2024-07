Malgré les efforts déployés au Canada,les personnages 2ELGBTQIA+ demeurent sous-représentés sur les écrans

Quelle que soit leur identité, 85 % des professionnels de l’industrie croient que la représentation et l’image transmise des personnes 2ELGBTQIA+ à l’écran se sont améliorées au cours des cinq dernières années.

Le cinéma, la télévision, la diffusion en continu et les jeux vidéo ont fait d’importants progrès vers une plus grande inclusion. Les données quantitatives et les sentiments partagés par les parties intéressées témoignent des efforts déployés pour représenter les identités 2ELGBTQIA+ à l’écran. Il y a lieu d’être fier de ces progrès. Cependant, ces recherches rappellent également à quel point la représentation des personnes 2ELGBTQIA+ était inexacte, absente ou préjudiciable il y a à peine cinq ans.

Malgré les améliorations, les identités des personnages 2ELGBTQIA+ sont encore fortement sous-représentées dans les médias canadiens. 3 professionnels sur 4 pensent également que l’industrie canadienne des médias ne s’intéresse qu’à un seul groupe sous-représenté à la fois.

Dans toutes les industries, les personnes bispirituelles, trans et ayant une diversité de genre sont considérées comme les identités 2ELGBTQIA+ les plus sous-représentées. Les hommes gais sont considérés comme les moins sous- représentés. Un point de divergence est l’industrie du jeu vidéo, où les hommes gais sont considérés comme presque aussi sous-représentés que les lesbiennes.

En raison de l’absence de personnages intersexes et asexuels dans les grands médias canadiens, les professionnels n’ont pas été interrogés sur leur perception de la représentation des personnes intersexes et asexuelles.

CRÉDIT PHOTO : gay-mean-girls-web-series

Un récent rapport de GLAAD révèle que les personnages asexuels commencent à peine à être vus à la télévision américaine et que les personnages intersexes restent totalement absents. Même en dehors des réseaux de diffusion et des éditeurs grand public, il est difficile de trouver des œuvres mettant en scène des personnages intersexes et asexuels. Délibérément faire place à des récits 2ELGBTQIA+ qui se concentrent sur des identités sous-représentées peut favoriser une meilleure sensibilisation.

L’un des résultats notables de la présente étude est que les hommes gais sont moins susceptibles de percevoir une sous-représentation des identités 2ELGBTQIA+ à l’écran. Alors que les personnes hétérosexuelles interrogées sont moins susceptibles d’observer une sous-représentation, les opinions des professionnels gais s’alignent davantage sur les personnes hétérosexuelles interrogées que sur les lesbiennes et les personnes asexuelles ou bi+ ayant répondu au sondage. Notamment, les hommes gais sont universellement considérés comme l’identité 2ELGBTQIA+ la moins sous-représentée, ce qui suggère une corrélation entre les privilèges et la perception de la marginalisation. Cet écart de perception est l’une des principales conclusions de ce rapport et souligne le besoin de tenir des conversations qui favorisent la solidarité et un plus grand rapprochement entre les hommes gais et les autres identités 2ELGBTQIA+.