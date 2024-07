Nous ne pouvons pas changer ce que nous ne pouvons pas mesurer

Avec le soutien du Fonds des médias du Canada et de Téléfilm Canada, Pink Triangle Press s’est lancé en 2023 dans cette recherche fondamentale pour faire ce premier rapport sur l’état actuel de la représentation des personnes 2ELGBTQIA+ dans le cinéma, à la télévision, dans les services de diffusion en continu en ligne et dans les jeux vidéo, ici, au Canada. Il est ressorti de cette étude éclairante, un document de 122 pages.

Les firmes Maru/Matchbox et Signal Hill ont été engagées pour mener à bien les études qui ont permis ce rapport. Les données ont été recueillies entre décembre 2023 et mai 2024 par le biais de trois méthodes principales : des entretiens vidéo approfondis menés avec des professionnels de l’industrie, notamment des acteurs/actrices, des scénaristes, des producteurs/productrices et des développeurs/développeuses de jeux vidéo; un sondage de 10 minutes auquel ont répondu 479 professionnels travaillant dans les industries canadiennes des médias; une analyse (déterminée par Parrot Analytics) du contenu de 22 heures d’émissions de télévision canadiennes populaires : 14 heures en anglais et 8 heures en français.

Finalement, pour mieux comprendre comment le public perçoit la représentation des personnes 2ELGBTQIA+, un sondage en ligne supplémentaire de 10 minutes, a recueilli 278 réponses.

Sans condamner qui que ce soit, le rapport Pink Paper cerne des manques et des obstacles, mais propose aussi des occasions; il s’agit clairement d’une invitation à collaborer, à innover et à célébrer. Car les industries audiovisuelles canadiennes sont particulièrement bien positionnées pour devenir les fers de lance internationaux d’une approche plus authentique et dynamique de la diversité, à la fois à l’écran et en coulisses. Les données quantitatives et qualitatives recueillies constituent un point de départ fondamental à partir duquel, il est possible d’évaluer le paysage de la représentation queer dans les industries canadiennes des médias et de formuler des recommandations fondées sur des données probantes.

CRÉDIT PHOTO : ournage de 6 degres saison 2

Remarque sur le langage

Dans le Rapport rose, l’acronyme 2ELGBTQIA+ a été adopté dans l’étude pour désigner les personnes dont l’identité de genre et l’orientation sexuelle ne sont pas exclusivement cisgenres ou hétérosexuelles. De plus en plus utilisé au Canada, cet acronyme signifie bispiritualité (2E, de deux-esprits), lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, intersexe et asexuel. Le signe + inclut une variété d’expressions de genre et d’orientations sexuelles et romantiques, y compris agenre, non binaire, aromantique, pansexuel et beaucoup d’autres. Placer la bispiritualité au début de l’acronyme reflète le fait que les peuples autochtones ont été les premières communautés à reconnaître et à respecter la diversité des genres et des sexualités sur cette terre que nous appelons le Canada.

Aucun terme ne peut communiquer avec précision tout le spectre des identités. Lorsqu’il est question des personnes 2ELGBTQIA+, on ne parle pas d’une communauté unique, mais de plusieurs communautés qui s’entremêlent. Quels que soient les termes utilisés dans ce rapport, il était important pour les auteurs de respecter l’autodésignation des personnes.

CRÉDIT PHOTO : Nichole

Représentation et image transmise

Presque à l’unanimité, les professionnels croient qu’il est extrêmement important pour eux que des personnes 2ELGBTQIA+ soient représentées au cinéma, à la télévision, sur les plateformes de diffusion en continu et dans les jeux vidéo au Canada.

Bien que les personnes hétérosexuelles interrogées soient moins susceptibles d’être d’accord, plus des trois quarts (78 %) déclarent toujours que la représentation des personnes 2ELGBTQIA+ est extrêmement importante pour elles. Ces résultats sont importants, car ils remettent en cause l’hypothèse selon laquelle les personnes cis ou hétérosexuelles ne sont pas ouvertes aux histoires 2ELGBTQIA+.

L’étude révèle que l’un des obstacles perçus à cette représentation est la nature prudente des décideurs et décideuses des médias. Selon eux, la représentation des personnes 2ELGBTQIA+ risquerait d’avoir un impact sur l’auditoire. Ces données révèlent que le public que l’on imagine est en grande partie un mythe. Une grande majorité des personnes interrogées estime que la représentation à l’écran est essentielle.

CRÉDIT PHOTO : Schitt’s Creek une nouvelle manière de représenter les relations romantiques gaies

La vie imite l’art

L’audiovisuel est un support particulièrement puissant pour façonner la réalité. Au fil des générations, les spectateurs et spectatrices ont appris ce qu’est une personne queer à travers nos représentations à l’écran.

Historiquement, ces portraits ont souvent souffert de distorsions et d’omissions, de nombreux Canadiens ne se sentant pas du tout reflétés. Les clichés classiques sur les personnes 2ELGBTQIA+ sont légendaires : antagoniques, lâches, prédateurs, victimes…

la liste est longue. Même aujourd’hui, nous sommes encore trop souvent le triste personnage représentant des problèmes sociaux à peine voilés ou le meilleur ami gai qui n’existe que pour donner de l’importance au premier rôle hétérosexuel. Nous ne sommes toutefois pas les seuls à être représentés de la sorte : d’autres communautés marginalisées partagent notre douleur en raison d’une image transmise de façon douteuse et souvent préjudiciable. S’il est indéniable que des progrès ont été réalisés en matière de représentation des communautés 2ELGBTQIA+ au cours des dernières décennies, soulignons néanmoins qu’il y a encore beaucoup de travail à faire.

L’objectif n’est évidemment pas que des personnages aseptisés remplacent les personnages stéréotypés. Comme communauté et comme consommateurs de produits culturels, nous voulons de la complexité, de la démesure, de la saveur et de la profondeur. Nous voulons voir tout l’éventail des expériences qui reflètent nos vies. Il est a souhaité que cette étude fondamentale sera mise au service de cet objectif. Les industries du cinéma, de la télévision, de la production vidéo et du jeu vidéo, et surtout notre société, s’en porteront mieux.