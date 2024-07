Principaux obstacles identifiés

Dans l’ensemble, les personnes qui ont participé à l’étude qui a mené au Rapport Rose, veulent voir :

UNE REPRÉSENTATION PLUS AUTHENTIQUE, COMPLEXE ET INCLUSIVE DES PERSONNES 2ELGBTQIA+ qui abandonne les clichés et les stéréotypes au profit d’une représentation précise et authentique. Cela signifie non seulement d’inclure différentes identités 2ELGBTQIA+, mais également de favoriser des recoupements plus nuancés avec l’origine ethnique, le handicap, la neurodivergence, la classe sociale, l’âge et le type de corps.

UNE PLUS GRANDE VARIÉTÉ DE RÉCITS, DE GENRES ET DE SUJETS INCLUANT DES PERSONNAGES 2ELGBTQIA+, notamment des documentaires, des émissions de télé-réalité et des programmes d’information, ainsi que des jeux vidéo grand public. Les personnes participantes souhaitent voir des histoires qui célèbrent les identités et les expériences des personnes 2ELGBTQIA+. Ils veulent des récits qu’ils seront fiers de partager avec leurs amis, leur famille et entre eux. Ils souhaitent également que les personnages 2ELGBTQIA+ soient parfaitement intégrés dans les récits.

UNE REPRÉSENTATION EN COULISSES À TOUS LES NIVEAUX ET DANS TOUTES LES INDUSTRIES. Cela inclut les acteurs et actrices, les scénaristes, les membres du personnel, ainsi que les équipes de réalisation, de rédaction, de conception des jeux, de programmation, de production et de direction. Il est particulièrement urgent que davantage de personnes 2ELGBTQIA+ occupent des rôles décisionnels, ce qui pourrait plus facilement se produire avec des pratiques d’embauche et de développement de carrière plus solides pour combler durablement l’écart de représentation.

UN SOUTIEN FINANCIER, PROMOTIONNEL ET ÉDUCATIF ACCRU POUR LES CONTENUS ET LES PROFESSIONNELS 2ELGBTQIA+. Un changement significatif exige un investissement financier dans le développement et la distribution de médias qui représentent les expériences 2ELGBTQIA+, par exemple par le biais de programmes dédiés et de critères de financement qui dépendent de la représentation hors des écrans. Offrir du soutien à une représentation viable hors des écrans va de pair avec la mise en place de programmes éducatifs et de formation inclusifs pour lutter contre la transphobie et la queerphobie dans tous les secteurs de l’industrie des médias, y compris sur les plateaux de tournage, dans les salles de rédaction et au conseil d’administration. Toutes les industries audiovisuelles devraient adopter et appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard du harcèlement, de la discrimination et de la violence anti-2ELGBTQIA+.