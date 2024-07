Girl Night Anthem, premier album pour Khate Lessard

On la connaît notamment pour sa participation à Occupation Double et pour ses chroniques à La semaine des 4 Julie. On l’adore surtout pour son authenticité attachante et pour sa manière rafraîchissante d’offrir un exemple inspirant à la jeune communauté trans. Cette fois-ci, Khate Lessard nous propose de sortir avec ses chums de filles à l’occasion du lancement de son tout premier album : Girl Night Anthem. Discussion musique avec l’espiègle chanteuse abitibienne.

Tu as lancé ton premier album le 14 juin dernier, as-tu toujours baigné dans la musique ?

KHATE LESSARD : Depuis mon très jeune âge, oui ! J’ai fait le Conservatoire de violon, du théâtre et de la danse pendant des années. Ç’a fait partie de ma vie depuis toujours ! Quand j’étais petite, je chantais toujours devant le miroir, ma mère me disait que ma vie était comme un spectacle !

Depuis quand songes-tu plus sérieusement à lancer un album ?

KHATE LESSARD : Le projet plus concret a été mis en branle au début de 2023, mais lancer un album est un rêve depuis toujours ! C’est d’ailleurs un running gag dans la famille, parce que chaque fois que je dis que je vais faire quelque chose, ça arrive ! Je suis vraiment

déterminée ! Quand je disais que je voulais être une fille, c’est arrivé. Un jour j’ai dit que j’allais faire une télé-réalité, sans savoir trop que ça arriverait, mais ça s’est réalisé ! Alors quand je disais « un jour je vais chanter des chansons et être une pop star », ma mère répondait « oui, oui, je sais » ! (Rires.)

Tes premières chansons sont sorties après avoir réalisé ta transition. Avais-tu besoin de compléter cette étape personnelle avant de te lancer officiellement en musique ?

KHATE LESSARD : Tout à fait ! Avant ma transition, je ne voyais pas d’avenir. J’avais de la

difficulté à me projeter. Il a vraiment fallu que je passe par cette étape pour me sentir épanouie et faire tomber une barrière. Je sentais qu’en tant que gars, je n’étais pas bien, ce qui m’empêchait de créer et de me développer.

Ton art a donc évolué en même temps que ton développement personnel…

KHATE LESSARD : Effectivement, j’ai d’abord commencé par la drag. J’ai fait mon premier numéro à 17 ans, à Rouyn, lors des soirées Vendredrags, sur la chanson Applause de Lady Gaga ! Par la suite je suis venue à Montréal et Rainbow m’a donné ma première chance au Cabaret Mado.

Ta musique est absolument addictive. Ton style n’est pas sans rappeler celui des Lady Gaga et autres Dua Lipa. Comment te sens-tu quand on te compare à ces artistes ?

KHATE LESSARD : Pour vrai, personnellement, je trouve ça cool parce que j’adore ces artistes et que j’ai certainement été influencée par ce genre de musique. Au secondaire, j’écoutais du Lady Gaga chaque jour dans mes écouteurs, ça m’a sauvée ! Par contre, quand je crée ma musique, je ne tente pas de ressembler à qui que ce soit, ça sort comme ça vient.

D’où t’est venue l’inspiration pour l’album et le thème Girl Night Anthem ?

KHATE LESSARD : Je suis quelqu’un d’HYPER nostalgique ! Si je pouvais revivre les soirées de mon adolescence ou mes premières sorties dans le Village, je le ferais ! J’adore l’émotion vécue en entendant une chanson qui a marqué notre jeunesse, notamment en voiture, quand on mettait la musique fort en descendant la Main avec les fenêtres baissées ! (Rires.) L’idée derrière l’album est d’arrêter de s’en faire, d’être heureux, d’être jeune pour toujours et de faire la fête. Je sais que je vais devoir passer à autre chose un jour ! (Rires.) Mais pour l’instant, j’avais envie de revire et de partager ce sentiment-là. Mon objectif est de rejoindre les gens et de leur faire du bien !

C’est donc très festif !

KHATE LESSARD : Oui ! Au début, j’avais une vingtaine de chansons, mais je tentais de trouver une direction et un sens à l’album. Je pensais notamment à Born This Way de Lady Gaga ou à Bangerz de Miley Cyrus, qui m’ont beaucoup marquée. J’adore aussi Kesha, donc j’ai tenté de faire un bébé né d’un mix entre Born This Way, Bangerz et Kesha, tout en donnant quelque chose d’estival qu’on a le goût d’écouter en voiture !

Le résultat est très percutant ! Peux-tu nous parler des chansons ?

KHATE LESSARD : Girl Night Anthem est définitivement un hymne aux soirées de filles ! Sweet Kiss parle d’une réflexion à propos de l’orientation sexuelle. Je n’ai jamais été attirée par les filles, mais j’ai croisé un jour une fille TELLEMENT belle, que je me suis demandé : « Et s’il suffisait […] d’un tout petit baiser ? ». Line Up for Your Love parle des scénarios amoureux que j’imaginais, étant plus jeune. Je me disais que si j’avais été une fille, j’aurais pu sortir avec tel ou tel garçon et avoir une vie heureuse, même si lui ne le savait pas ! Break Me fait référence à la séparation avec un être cher. Dans mon cas, il s’agit de mon papa, que j’ai perdu il y a un mois. Mon père était mon fan numéro 1, et il a demandé à entendre cette chanson écrite pour lui quelques minutes avant de partir. Finesse est une chanson HYPER COCHONE ! (Rires.) Une chanson féministe, très sexy. Puis, Till the Song Ends est une chanson qu’on a dû refaire au moins 40 fois, parce que je ne savais pas quelle direction prendre avec !

L’industrie musicale québécoise est traditionnellement beaucoup axée sur le folk francophone, ce qui est très différent de ton style…

KHATE LESSARD : Oui ! Je ne fit pas du tout ici ! (Rires.) Mais c’est l’histoire de ma vie ! J’ai toujours fait ce que je voulais, même si ça ne cadrait pas avec ce à quoi les autres s’attendent. Je suis très entêtée ! Au niveau musical, je sais que c’est kitch et quétaine, mais j’aime trop le côté micro-casque, paillettes, danseurs, etc. Tu y vas à fond ou tu n’y vas pas, c’est ma philosophie de vie !

As-tu fait appel à des collaborateurs pour la création de l’album ?

KHATE LESSARD : Oui ! L’album est le résultat du travail de trois personnes : Maxime Proulx (Je NeSaisqQuoi?!), qui produit toutes mes chansons, Francis Michaud (Maison Libre), à la distribution, qui m’aide énormément en me poussant dans la bonne direction, et moi qui écris les paroles, développe les mélodies et m’occupe de la promotion.

Parlant de promotion, tu as réussi un coup de maître sur Times Square le jour de la sortie !

KHATE LESSARD : Oui ! Je voulais y aller à fond pour la promotion, d’une manière qui me rendait bien heureuse ! Comme tout part de l’Abitibi (c’est là que mes rêves ont commencé et là que je me suis fait juger pour la première fois), j’ai fait installer 12 affiches géantes sur les routes de Rouyn et d’Amos du 6 au 12 juin. Comme ça, tous les haters et les gens qui m’ont écœurée ont vu mon album pendant une semaine, c’était parfait ! (Rires.) J’étais à New York avec mon meilleur ami pour fêter la sortie de l’album, le 14 juin, alors on a fait afficher un grand panneau publicitaire sur Times Square ce jour-là ! Finalement, nous avons distribué des flyers auprès des jeunes en Abitibi, à Laval et à Montréal parce que les jeunes c’est l’avenir et que mes chansons sont le genre de musique que moi je voulais écouter quand j’avais leur âge.

As-tu des spectacles ou des surprises futures à nous révéler ?

KHATE LESSARD : Il y a tellement de potentiel, c’est certain qu’il y aura des spectacles éventuellement ! Pour l’instant, je vois ça une chose à la fois, mais les gens peuvent garder l’œil ouvert ! 6

INFOS | Disponible sur toutes les plateformes d’écoute, Girl Night Anthem, de Khate Lessard, est un hymne incontournable aux soirées festives entre filles, teinté de sonorités pop, dance, électro et nostalgique, qui vous plonge au cœur des années 2010. ON MONTE LE VOLUME !