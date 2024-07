Laisser rayonner savraie nature à la soirée SUPERNATURE

Dans le cadre de Fierté Montréal, le collectif SUPERNATURE tiendra sa plus grande battle de whacking de l’année le 1er août prochain au Club Soda. Au menu : une explosion de créativité et d’énergie contagieuse avec une programmation queer locale et internationale incluant DJ et performances hautes en couleur du début à la fin. Mais qu’est-ce donc que le whacking et à quoi s’attendre lors de cette soirée survoltée ? Réponses avec Paolo Askia et Flame, deux des trois fondateurs et créateurs artistiques de SUPERNATURE.

Le whacking est né dans les années 70 dans les rues et les clubs queers, noirs et latinos de Los Angeles. Il s’agit d’une danse flamboyante et extravagante qui puise ses origines dans le funk, le disco et la house. On peut regarder cette performance légendaire de Diana Ross pour avoir une meilleure idée du style.

« Le whacking suit la courbe du disco, explique Flame d’entrée de jeu. Cette danse redevient underground lorsque le disco disparaît au début des années 1980, et plusieurs de ses fondateurs disparaissant avec la crise du sida. » La danse est initialement nommée punking, puisque le terme punk était une insulte envers les gais de l’époque. Elle contenait également un mouvement appelé le whack, un autre terme péjoratif envers les personnes homosexuelles. « Punk et whack étaient des termes utilisés pour marginaliser les communautés queers. Le mot whacking a finalement été conservé lors de la réapparition de cette danse dans les années 2000 », explique Paolo Askia.

Le whacking réapparaît effectivement à New York par l’entremise d’un danseur qui connaissait certains des fondateurs de ce style de mouvements bien distinct, et qui les invite à l’enseigner pour pérenniser cette forme d’art. « Rapidement, le mouvement apparaît à Montréal, première ville à avoir vu émerger cette danse à l’extérieur de New York, partage Paolo Askia. Historiquement, la métropole a donc joué un grand rôle dans le développement du whacking, entre autres grâce à sa proximité avec New York. » La compétition montréalaise Hot Mess, qui faisait fureur dans les années 2000, a d’ailleurs servi de tremplin de carrière à plusieurs artisans de cette danse qui ne se trouvaient qu’à New York et à Montréal. Le mouvement ralentit toutefois dans la métropole durant les années 2010 à mesure qu’il se propage en Europe, en Asie et en Amérique latine.

CRÉDIT PHOTO : Flame

Aujourd’hui, les communautés montréalaises sont donc témoin d’une véritable renaissance du whacking, explique Flame, notamment grâce aux soirées comme SUPERNATRUE, mais surtout grâce aux artistes locaux originaux qui ont continué à partager leur savoir-faire : « Les danses urbaines et de rue sont issues de communautés où la transmission des connaissances se fait à l’oral. On ne peut pas aller à l’école du whacking, explique-t-il en riant. Les personnes qui ont amené le whacking de New York à Montréal au début des années 2000 sont encore ici aujourd’hui et ce sont elles qui ont enseigné et perpétué ce mouvement. » Pour Paolo Askia, la renaissance actuelle du mouvement tient également d’un besoinidentitaire de la jeune génération queer : « Nous sommes une génération qui veut mettre son identité queer de l’avant et on voit le whacking comme une façon de s’exprimer dans un safe space artistique. » C’est dans ce contexte que sont nées en 2023 les soirées SUPERNATURE, au bar le Waverly, initiées par Flame, Paolo Askia et une troisième cofondatrice : Moodz. « Nous sommes trois danseurs de whacking. L’envie de créer SUPERNATURE est venue d’un besoin de la communauté. Il y avait un manque de whacking dans un espace festif, de clubbing, alors que c’est là que c’est né », raconte Paolo Askia. « Et nous avions envie de faire la fête, donc nous nous sommes dit que tant qu’à faire la fête, pourquoi pas en faire une belle grande fête commune de whacking », ajoute Flame. Les trois artistes ont visé dans le mille puisque huit éditions déjantées de SUPERNATURE ont eu lieu au Waverly avant l’édition spéciale de Fierté Montréal qui se déroulera au Club Soda.

« Déjanté » semble le mot tout indiqué pour décrire l’ambiance qui règne lors des rendez-vous festifs : « Les gens montent habituellement sur le bar, sur les tables, sur les chaises, sur le décor. Ils trouvent n’importe quoi pour se surélever et s’exprimer ! », s’exclame Paolo Askia pour toute explication. On peut regarder cette vidéo pour avoir une idée du résultat. Comment se sentent donc les deux organisateurs à l’idée de tenir leur grande messe du mouvement au Club Soda ? « WHOOHOO ! C’est vertigineux et c’est très excitant ! Je n’en reviens pas et je n’en reviendrai jamais, éclate Flame. J’ai grandi à Montréal et le Club Soda est pour moi une salle légendaire ! L’endroit a offert tellement de moments mythiques à la ville ! »

La soirée du 1er août promet d’être un autre de ces moments mythiques et historiques, avec une quarantaine d’artistes locaux et internationaux qui seront réunis pour la soirée. Kiddy Smile, juge de l’émission Drag Race France, sera l’un des juges de la battle de whacking et clôturera la soirée avec un DJ set. Entre autres artistes, la soirée comptera aussi sur la présence de Munezero, l’une de pionnières du whacking à Montréal et cofondatrice des légendaires soirées Hot Mess, qui agira notamment comme juge de la compétition. Pour les organisateurs de SUPERNATURE, la soirée du 1er août représente donc une page de l’histoire LGBTQ+ de Montréal en pleine écriture : « Présenter SUPERNATURE durant Fierté Montréal est tout un symbole parce que l’un de nos objectifs principaux et de visibiliser les artistes queers et de couleur et du nightlife de Montréal dans l’histoire de la danse et du whacking »,

partage Flame.

« Nous tentons de célébrer cette danse dans le cadre de notre série d’événements, donc de l’insérer dans une semaine de célébration queer, c’est la cerise sur le sungay ! », s’esclaffe Paolo Askia. À quoi s’attendre lors de ce party historique, donc ? « On peut s’attendre à une belle mixité et à beaucoup danser, dans un bel espace de rencontre », résume Paolo Askia. « Et ça frenche pas mal à SUPERNATURE ! », s’exclame Flame en guise de conclusion. Pas d’autres questions !



INFOS | La soirée SUPERNATURE aura lieu au Club Soda le 1er août prochain de 22 h à 3 h.

Pour tous les détails et pour se procurer des billets, on peut visiter le :

https://www.fiertemontreal.com