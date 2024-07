SERRALUNGA D’ALBA RENAISSANCE

FONTANAFREDDA, DOCG BAROLO (PIÉMONT, ITALIE) 2019

Code SAQ : 15242070 | 52,75$

Découvrez ce domaine historique, qui poursuit une recherche des plus contemporaines de qualité et de grand respect tant de son environnement que des gens qui y travaillent. C’est un vin rouge bio de luxe qui vous montre son âme. N’hésitez pas à la découvrir. Le nez fait soupirer de bonheur, surtout après l’avoir aéré un moment. Ça sent la cerise rouge, les roses et le cuir. C’est très séduisant ! La bouche est aussi merveilleuse que surprenante, car si le fruité est gourmand, il est richement accompagné par des tannins solides et par un côté boisé de grande noblesse et d’une agréable fraîcheur. Il est bien jeune, mais déjà accessible. On lui prédit un potentiel de garde d’au moins 20 ans ! Si vous vous sentez complètement décadents, essayez de faire un risotto au barolo et vivez un moment d’extase.