À flot

Domaine de la Navicelle AOP Côtes-de-Provence (France) 2024

Code SAQ : 15193132 — 22,15 $

Un rosé à la couleur qui nous fait penser, que si l’été bat encore son plein, les belles feuilles d’automne nous attendent au prochain tournant. Un rosé bio, avec peu de sulfites. J’aime son nez mi fruits-rouges,mi oranges sanguines. La bouche est saisissante et intrigante. C’est fruité, bien sec, et très minéral, en même temps. Ca fait voyager les papilles, entre les cailloux mouillés et encore l’orange sanguine, avec une touche poivre blanc et fines herbes, en finale. C’est aussi délicat que bien solide. C’est quasi impossible de n’en prendre qu’une gorgée! Quelle belle découverte. Assurément avec des plats à la provençale.