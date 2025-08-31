Dimanche, 31 août 2025
• • •
    Publicité
    AccueilConsommationAlcoolsÀ flot
    Alcools

    À flot

    À flot
    Domaine de la Navicelle AOP Côtes-de-Provence (France) 2024
    Code SAQ : 15193132 — 22,15 $

    Un rosé à la couleur qui nous fait penser, que si l’été bat encore son plein, les belles feuilles d’automne nous attendent au prochain tournant. Un rosé bio, avec peu de sulfites. J’aime son nez mi fruits-rouges,mi oranges sanguines. La bouche est saisissante et intrigante. C’est fruité, bien sec, et très minéral, en même temps. Ca fait voyager les papilles, entre les cailloux mouillés et encore l’orange sanguine, avec une touche poivre blanc et fines herbes, en finale. C’est aussi délicat que bien solide. C’est quasi impossible de n’en prendre qu’une gorgée! Quelle belle découverte. Assurément avec des plats à la provençale.

    Olivier De Maisonneuve
    Par Olivier De Maisonneuve
    0

    Du même auteur

    SUR LE MÊME SUJET

    LAISSER UN COMMENTAIRE

    S'il vous plaît entrez votre commentaire!
    S'il vous plaît entrez votre nom ici

    Publicité
    Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

    À PROPOS

    FUGUES TV

    ABONNEZ-VOUS

    Photos

    VERSIONS VIRTUELLES

    NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX

    LIEUX DE DISTRIBUTION DES MAGS

    JE SOUTIENS FUGUES!

    POUR ANNONCER

    Dans nos magazines ou sur le web

    plus en détails ici
    ©

    Groupe Hom. Tous droits réservés. Conception web par Groupe Hom.

    PLUS D'ARTICLES

    Souvenir de France

    South Park, la saison 27 plante vigoureusement sa hache dans les politiques...