STRANGERS IN THE NIGHT 2024

Strangers in the Night, le plus grand et le plus populaire gala gastronomique de bienfaisance de Montréal, est de retour ! L’événement se tiendra le samedi 31 août. Cette année, le stationnement du Complexe Pointe Claire sera transformé en véritable Disco Inferno ! Enfilez vos chaussures de danse et faites la fête au son de Freddie James, Thelma Houston, lauréate d’un Grammy Award, The Trammps, Boney M et The Village People, qui chanteront sur scène tous leurs classiques, notamment Get Up and Boogie, Don’t Leave me This Way, Disco Inferno, Daddy Cool, Rasputin, Go West et YMCA ! Le tout afin de recueillir des fonds pour l’Hôpital Shriners pour enfants malades, le Refuge pour femmes de l’Ouest-de-l’Île et la Fondation Marie-Eve Saulnier.

Gala gastronomique unique en son genre, Strangers in the Night a débuté en 2005. L’événement initial a été un succès et a offert à la communauté une excellente occasion de se rassembler pour des causes locales. De 10 restaurants proposant leurs menus variés et deux groupes locaux se produisant en direct, cette soirée spéciale s’est développée pour atteindre plus de 80 restaurants proposant leurs plats signatures, qui mettent l’eau à la bouche.



On attend cette année environ 5 000 invités qui feront la fête sous une tente de 65 000 pieds carrés, transformant un simple stationnement en une salle virtuelle sous les étoiles. Une soirée de plaisir et de divertissement à ne pas manquer. On pourra y voir et entendre, parmi les têtes d’affiche, les Village People, Boney M, Thelma Houston et le DJ Majess. D’autres groupes locaux s’ajouteront à ces artistes au cours de l’événement. Village People est l’un des groupes musicaux les plus emblématiques au monde. Leur musique fait partie du répertoire international et a été reprise dans de nombreux films, à Broadway et dans des publicités. Bien entendu, la chanson Y.M.C.A. est jouée dans presque toutes les fêtes, tous les mariages, toutes les partys et tous les événements sportifs du monde.

Le succès du groupe Boney M est dû au fait que le producteur Frank Farian a enregistré en 1974 une chanson intitulée Baby Do You Want To Bump et l’a publiée sous le pseudonyme de Boney M. À la fin de l’année, les chaînes de télévision et les clubs voulaient voir Boney M en concert. Le producteur ne voulant pas monter sur scène, il fait appel à une agence pour trouver trois filles et un homme. C’est ainsi qu’est né le premier groupe Boney M avec Maizie Williams. Plus tard, le line-up change et Maizie Williams est la seule femme à rester et à faire partie du line-up officiel de quatre musiciens. Le groupe a connu des succès mondiaux avec des chansons telles que : Daddy Cool, Ma Baker, Rasputin, Rivers Of Babylon, Brown Girl In The Ring.

Originaire du Mississippi, Thelma Houston est une créatrice de musique dévouée et une philanthrope qui a débuté dans les années 1960 en jouant du gospel avec les Art Reynolds Singers. En 1967, elle signe chez Capitol Records et connaît son premier succès avec Baby Mine. En 1969, Houston sort son premier album solo, Sunshower, écrit et produit par le légendaire Jimmy Webb. Après ce premier album acclamé par la critique, Houston signe avec Motown Records. Toujours pionnière, elle s’est hissée au sommet des classements pop, R&B et dance avec son interprétation emblématique de Don’t Leave Me This Wa”. Ce classique du disque lui a permis d’être la première artiste féminine solo de la Motown à remporter le GRAMMY de la «Meilleure performance vocale féminine R&B».



Kent Austin, mieux connu sous son nom de scène DJ Majess, est un des animateurs les plus électrifiants du Canada. Avec plus de 27 ans d’expérience en tant que DJ, producteur, auteur-compositeur et mentor, DJ Majess fait vibrer les événements et les foules autour du globe. L’un des groupes de fête les plus populaires de Montréal, Freddie James existe depuis plus de dix-huit ans, et est fier d’être de retour à Strangers in the night 2023. Ce groupe a ébloui le monde entier par son style de chant fluide, son énergie débordante et sa capacité à tenir une foule dans la paume de ses mains. Le duo Ford Miller se produit régulièrement dans les meilleures salles de concert de Montréal, notamment au Quartier des Spectacles, au centre-ville de Montréal, ainsi que dans plusieurs festivals au Québec. Power Play a été formé à Montréal en 2008 avec l’intention d’amener l’expérience du rock classique à un nouveau niveau, avec sa grande variété de musique, ses performances énergiques et ses solides harmonies vocales. Strum a été formé en 2008 par les guitaristes Marco Altieri et Mark Girgis qui partageaient les mêmes passions et reprend certaines des meilleures musiques des groupes légendaires des années 70, 80 et 90.

INFOS | L’édition 2024 de Strangers in the Night aura lieu le samedi 31 août 2024

au Complexe Pointe Claire, 6301 Autoroute Trans-Canada, Pointe-Claire, Québec H9R 5A5



Billets à partir de 225$. Tables de 10 à partir de 2500$. Pour réserver des tables et des billets, visitez le site https://strangersinthenight.ca ou communiquez avec Ellen Coplan au 514-233-7535 ou [email protected]

Instagram @strangersinthenightmtln Utilisez le hashtag #SITN2024