Une nouvelle série de drag brunchs survoltés sur la Terrasse Belvu

Les épicuriens amateurs de mimosas, de soleil, de drags et de musique seront servis cet été alors qu’une toute nouvelle série de drag brunchs est présentée sur l’une des terrasses les plus splendides en ville : la Terrasse Belvu de l’Hôtel Marriott Château Champlain. Organisée par Productions Midor, l’agence de Michel Dorion, la série de brunchs met en vedette les queens et les kings les plus colorés de Montréal accompagnées aux platines par DJ Steven Ross qui assure une ambiance musicale des plus animées.

Présentée une seule fois en 2023 à l’occasion du festival Fierté Montréal, la formule a connu un tel succès que le concept est de retour cette année pour toute la saison estivale. Depuis juin dernier, la Terrasse Belvu convie donc le public à un rendez-vous dominical matinal tous les derniers dimanches du mois jusqu’en septembre, soit les dimanches 28 juillet, 25 août et 29 septembre.

Au-delà de la nourriture et des boissons consommées, aucun billet n’est exigé pour le drag brunch, ce qui contribue à l’attractivité de la formule de type repas-spectacle haut de gamme.

Chaque édition marie musique et animation de 11 h à 15 h. Les invités ont ainsi droit à une heure de musique par DJ Steven Ross avant que celui-ci ne cède la scène aux drags qui présentent un total d’une dizaine de prestations. Le DJ reprend ensuite les platines afin de clore le brunch (et la semaine!), sur des notes entrainantes.

DJ Steven Ross

Tous les mois, ce sont trois drag queens ou drag kings différents qui font aller leurs paillettes et leurs talons sur la Terrasse Belvu. Ce dimanche, le spectacle sera animé par Michel Dorion, qui présentera notamment un medley explosif de Dua Lipa. L’incomparable Nana de Grèce sera à ses côtés, dans les souliers de nulle autre que Céline Dion. Le trio déjeuner sera complété par la délicieuse Ciatha Night, que l’on connait notamment pour sa reprise de Let it go, du film La reine des neiges.

Pour Michel Dorion, le concept des drag brunchs ensoleillés de la Terasse Belvu est une formule magique pour commencer son dimanche estival sur une note positive : « les gens ont droit à une ambiance entrainante, de la bouffe excellente, et un super divertissement, lance-t-il en guise d’invitation. C’est dimanche matin, on ne se casse pas la tête! On mange un bon brunch avec sa famille ou ses amis et on commence la journée de bonne humeur! C’est un bel événement à vivre! »

Selon Benjamin David, de la Terrasse Belvu, la série d’événements est une excellente façon de connecter avec une clientèle en quête de divertissement et de faire connaitre ce joyau au plus grand nombre tout en mettant de l’avant les valeurs chères à l’équipe : « Belvu étant déjà reconnue pour ses soirées festives, les nouveaux drag brunchs sont un ajout parfait à notre programmation estivale, en plus d’être dans la lignée de nos valeurs d’inclusion et de diversité déjà très fortes. »

Au niveau musical, on peut s’attendre à des rythmes festifs sur des notes de house ainsi qu’à des classiques populaires pour donner envie aux gens de chanter et danser : « nous sommes dans une ambiance très légère, estivale et ensoleillée, on veut égayer la journée des gens! Les invités entendront les chansons les plus connues de leur diva préférée tout en découvrant quelques remix très récents », confie Steven Ross, DJ et chroniqueur musical de ce magazine.

Pour les gens qui ne sont pas familiers avec l’art de la drag, la formule brunch est une façon idéale de s’initier à ce type de divertissement, adapté pour le grand public. Michel Dorion explique en effet que la direction artistique et le contenu des numéros sont structurés sur mesure pour la clientèle de la Terrasse Belvu : « les gens qui viennent nous voir à l’Hôtel Marriott auront droit à un show de type grand public. Il n’y a pas de nudité ou de vulgarité, les numéros sont pensés de manière à être ouverts à toute la famille. Tout le monde a beaucoup de plaisir! »

Le propriétaire de l’agence de drags ajoute par ailleurs que les shows présentés le matin ou dans des contextes extérieurs au night life attirent une clientèle très friande des spectacles de drags, mais qui se sent moins interpellée par les boîtes de nuit : « j’anime régulièrement des drag brunchs et la clientèle n’y est pas seulement issue des communautés LGBTQ+. Ce sont parfois des gens qui ne sortent pas dans les bars, mais qui sont heureux de retrouver du divertissement. Cette clientèle veut passer un bon moment festif entre amis et en famille en plus de bruncher, d’avoir du plaisir et de voir un super show, donc c’est fantastique! »

Une édition spéciale pour Fierté Montréal

L’emplacement stratégique de la Terrasse Belvu, à un jet de pierre du boulevard René-Lévesque, en fait l’endroit par excellence pour observer la mise en place du Défilé de la Fierté, qui débute à 13 h. Une édition spéciale Fierté Montréal du brunch est donc tenue le dimanche 11 août prochain afin d’offrir aux festivaliers une occasion de commencer les célébrations sur une note festive tout en jouissant d’une vue imprenable sur les préparations de la grande marche. Pour cette édition uniquement, le brunch se tiendra de 9 h à 13 h afin de permettre aux gens de profiter du brunch et du spectacle tout en étant prêts pour le début du Défilé.

Aux yeux de Michel Dorion, la Terrasse Belvu est l’endroit où il faut être le matin du Défilé : « C’est l’endroit par excellence parce qu’on est tout près de l’action! Pour ceux qui veulent passer un bon moment avant d’assister ou de participer au Défilé, la vue est magnifique et c’est tout près, donc c’est un endroit parfait. »

Benjamin David ajoute par ailleurs que le regroupement des hôtels Marriott du Québec fera partie de la marche de la Fierté, il était donc naturel pour l’équipe de tenir une édition exceptionnelle des drag brunchs afin de faire vivre l’expérience au plus grand nombre de personnes réunies pour cette journée symbolique.

Pour les personnes qui se demandent s’il y a un dresscode à suivre pour cette série de brunchs festifs, Michel Dorion invite le public à oser la créativité : « Il s’agit tout de même d’un brunch dans un hôtel haut de gamme, mais on ne vient pas non plus en complet!, lance-t-il à la blague. C’est l’été, donc on peut oser les couleurs, la festivité et un peu d’éclat! »

Et pour l’édition spéciale de la Fierté? « À la Fierté, on se laisse aller!, suggère l’artiste et gérant. L’équipe de la Terrasse Belvu met toujours en place un superbe décor, donc pour l’édition du 11 août, ce sera certainement très coloré encore une fois! »

Pour l’horaire et les détails à propos des drags brunchs organisés par les Productions Midor à la Terrasse Belvu, on peut visiter le www.terrassebelvu.com