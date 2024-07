Les Jeux de Paris ont débuté

Paris, ses monuments iconiques et la Seine ont offert un décor et une esthétique extraordinaires à un spectacle que Thomas Jolly a voulu « total ». Sur les quais, les ponts, les toits, sur et même sous la Seine, il fallait avoir les yeux partout. Comme promis, le spectacle, le défilé des athlètes et les discours protocolaires n’ont fait qu’un, et c’est un mystérieux porteur de la Flamme masqué qui a guidé le monde entier tout au long de ce voyage dans Paris.

Avant d’aller décrocher les médailles olympiques tant convoitées, les 6 800 athlètes présents (sur les 10 500 qui participeront aux Jeux) ont vécu une cérémonie d’ouverture inédite, très queer friendly, pleine d’enthousiasme, d’humour et d’impertinence, à l’image d’un Paris d’aujourd’hui, d’hier et de demain. Et de cette soirée historique, ils retiendront fort probablement quelques images iconiques…

UNE OUVERTURE DE RIDEAU D’EAU SUR LES ATHLÈTES EN PARADE

Comme le veut la tradition, la délégation grecque a été la première à se présenter au public réuni sur les quais de Seine. Dans une mise en scène théâtrale, un véritable rideau d’eau s’est ouvert au passage de ce premier bateau sous le Pont d’Austerlitz. Les athlètes sont entrés en Seine.

Sur l’ouvrage, une fresque célébrait les retrouvailles entre les Jeux Olympiques et Paris avec la devise olympique « Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble », et celle de Paris « Fluctuat Nec Mergitur ».

Au milieu d’un ballet de jets d’eau chorégraphié, les athlètes se sont lancés sur leurs bateaux dans une parade de 6 kilomètres, une haie d’honneur sans fin, équivalent de 15 fois le traditionnel tour de stade.

Quelques instants plus tard, les médailles tant convoitées par les athlètes leur ont été présentées par deux des leurs, et pas n’importe lesquels : les deux athlètes les plus médaillés de l’histoire des Jeux Olympiques au monde et en France, Michael Phelps et Martin Fourcade. Après avoir passé leurs carrières à en faire la collection, ces deux légendes ont dévoilé les médailles d’or, d’argent et de bronze, serties d’un morceau d’origine de la tour Eiffel. Spectateurs privilégiés du show et acteurs principaux de cette pièce en 12 actes, les stars des Jeux ont reçu en guise de bienvenue l’ovation du public.

LADY GAGA INCARNE MAGNIFIQUEMENT LE CABARET, LE MUSIC-HALL ET LA REVUE FRANÇAISE

Ouvrant la partie artistique de la cérémonie d’ouverture par un clin d’œil à la tradition du music-hall français, Lady Gaga est apparue au Square Barye. Sur les marches d’un escalier inspiré de celui de la nef du Grand Palais, Lady Gaga a réinterprété le titre emblématique « Mon truc en plume » de Zizi Jeanmair, icône de la revue française et un classique des shows de drags. Choisie pour son talent unique, ses performances aux multifacettes et son affinité pour la culture parisienne, la performance de Lady Gaga a souligné l’influence continue de la culture française sur la scène mondiale, et a mis en lumière le lien entre deux icônes de différentes époques. Avec sa touche personnelle, Lady Gaga a montré comment le monde s’empare de la culture française, la réinvente et la magnifie.

UN BANQUET GÉANT SUR LA PASSERELLE DEBILLY POUR ACCUEILLIR L’ÉQUIPE DE FRANCE

La Passerelle Debilly, ce pont typiquement parisien, a accueilli un gigantesque banquet le temps d’une soirée. Sur la table transformée en podium, un défilé de mode extra long et large a d’abord mis à l’honneur la mode. Parmi les personnalités habillées par des jeunes créateurs français, le public a retrouvé Bébé Vio, légende des Jeux Paralympiques et de l’escrime fauteuil.

C’est au son du set de la DJ Barbara Butch que la passerelle Debilly s’est ensuite transformée en dancefloor géant où l’on a vu quelques drags dont l’animatrice de Drag Race France, Nicky Doll.

Dans ce segment, l’auteur-compositeur Philippe Katerine est apparu dans un bref show déjanté. La peau peinte en bleu et pailletée de doré, la barbe orange, ceint d’une guirlande de Noël, le chanteur, qui se présente comme un observateur décalé de notre époque, a interprété un de ses morceaux-phare, «Nu», de la meilleure des façons puisque Philippe Katerine était… vêtu d’un slip. Extraterrestre de la chanson française, déguisé en Dionysos, le chanteur de 55 ans est coutumier des excentricités et provocations.

Dans cette immense fête et cette ambiance survoltée, les 69 dernières délégations ont été accueillies comme il se doit.

En fin de cortège, le bateau France a fait une entrée triomphale, acclamé par des supporters.

CÉLINE DION SIGNE UN RETOUR REMPLI D’ÉMOTIONS DEPUIS LE PREMIER ÉTAGE DE LA TOUR EIFFEL

Son retour sur scène était attendu par le monde entier et il fut grandiose. Lorsque Céline Dion est apparue au premier étage de la tour Eiffel pour conclure cette soirée exceptionnelle, une clameur s’est élevée des quais de Seine et du Trocadéro. En interprétant avec émotion « L’Hymne à l’amour », l’hommage de Céline Dion au chef d’œuvre d’Edith Piaf a fait chavirer tout Paris et les téléspectateurs. Ce choix artistique évident a célébré la puissance et l’émotion de ce classique intemporel, l’extraordinaire carrière de deux des plus grandes chanteuses de tous les temps, et Paris.

Contrairement aux informations relayées dans certains médias, les artistes interprètes qui se sont produitslors des cérémonies des Jeux de Paris 2024 ne perçoivent pas de cachet pour leur prestation. Cependant, certains frais de ces super stars sont pris en charge par le comité. «Paris 2024 prendra à sa charge tous les frais de production technique et d’organisation des performances, comme il en est d’usage.»

En créant un nouvel instant suspendu dans ce final sublime et rempli d’émotions, Céline Dion a clôturé cette cérémonie d’ouverture des plus extraordinaires.

Maintenant, le monde a rendez-vous avec les compétitions.

Place au sport, place aux athlètes, place aux Jeux de Paris 2024 !