Conférence sur l’aide apportée à la communauté immigrante et réfugiée LGBTQIA

Comment mieux accueillir les immigrant.e.s et les réfugié.e.s LGBTQ+ ? Comment répondre à leurs besoins d’aide et de soutien parfois après un long périple durant lequel ces personnes devaient cacher leur orientation sexuelle ou leur identité de genre ? Comment les soutenir aussi alors qu’elles peuvent subir de la discrimination et des préjugés de leurs propres communautés ou lorsqu’elles subissent de la discrimination systémique ? C’est ce que vont tenter d’expliquer des membres d’AGIR et d’ACCM lors de cette « Table ronde sur les services et obstacles pour la communauté LGBTQIA+ immigrante et réfugiée », le dimanche 4 août, dès 15 h, à l’esplanade Tranquille, et ce, en partenariat avec Fierté Montréal.

« C’est une table ronde, une discussion qui se concentre sur les personnes immigrantes ou réfugiées qui se cherchent des services et des appuis pour parler aussi des différents défis et obstacles auxquels ces personnes-là font face, qui vivent peut-être de la discrimination, des préjugés, etc. Nous sommes là pour les aider. Une partie des participant.e.s raconteront leur récit personnel, leur résilience face aux discriminations, à la stigmatisation, etc.», explique Hicham, le coordinateur d’équipe de soutien d’AGIR (Action LGBTQ avec les immigrant.e.s et les réfugié.e.s).

« Les personnes LGBTQIA+ ainsi que les peuples autochtones faisant partie de cette communauté, notamment les personnes réfugiées et immigrantes, peuvent faire face à des défis uniques en matière de santé mentale [et sur le plan] juridique et social, [en lien avec] leurs expériences de discrimination, de traumatisme et de déplacement. Cette table ronde exhaustive, organisée par AGIR, en collaboration avec ACCM, explorera les obstacles juridiques, sociaux et de santé qui entravent souvent le bien-être et l’intégration des individus de la communauté LGBTQIA+ », peut-on lire sur le site de Fierté Montréal.

L’an dernier, et ce n’est pas rien, AGIR « a soutenu des gens de toutes sortes d’horizons provenant de 76 pays, une majorité venant d’Afrique du Nord, du Mexique, d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Guinée, etc.), de Syrie, quelques-uns d’Ukraine aussi », d’expliquer Hicham. Lors de la conférence, certaines personnes viendront témoigner sur leur expérience. « Elles parleront de leur récit, de leur résilience, elles aborderont [la] discrimination et [la] stigmatisation qu’elles ont subies », poursuit-il. Cette rencontre vise aussi à mieux faire comprendre les droits et les protections juridiques des personnes réfugiées et immigrantes et à conduire à une meilleure acceptation de ces personnes, y compris dans la communauté LGBTQ+.

En plus d’une personne d’AGIR, on retrouvera également sur le panel quelqu’un de l’organisme ACCM (AIDS Community Care Montreal), qui est le seul groupe communautaire VIH-sida anglophone à Montréal. AGIR est partenaire avec ACCM en offrant aux personnes de la communauté immigrante et réfugiée LGBTQ+ des ateliers sur la santé sexuelle, sur le VIH, sur les hépatites. « L’expertise d’ACCM est reconnue lorsqu’il s’agit de santé sexuelle, de VIH, des ITSS (infections transmissibles par le sexe et par le sang), etc. On a une belle participation des gens en demande d’asile ou d’immigration, continue Hicham. On aborde aussi les questions de comment accéder aux services de santé, comment faire un autotest du VIH, etc. Nous avons un important partenariat avec ACCM. »

À noter que, justement, AGIR fonctionne en quatre langues : en français, en anglais, en espagnol et en arabe pour mieux accueillir leurs clientèles. Ils ont d’ailleurs toujours besoin de bénévoles pour aider les personnes qu’ils reçoivent. On dirige aussi souvent très tôt ces personnes immigrantes ou réfugiées vers les services de francisation « afin de les rendre le plus autonomes que possible », rajoute Hicham.

« Dans notre travail quotidien et qui est véritablement la colonne vertébrale d’AGIR, c’est vraiment le soutien individuel (santé mentale, psychologues, psychiatres), voir comment on peut les accompagner dans leur demande d’asile, avant et après les audiences. C’est un travail de longue haleine, c’est très complexe. Nous sommes les seuls à Montréal et tout le personnel et les bénévoles d’AGIR sont dédiés à cette cause et de pouvoir autonomiser les gens, c’est aussi une approche de réponse aux besoins évolutifs de la communauté immigrante ou réfugiée LGBTQ+. Comment aussi on peut créer un environnement inclusif pour toutes ces personnes qui ont souvent vécu un trauma dû à leur déplacement, à ce qu’elles ont vécu comme discrimination ou préjugés. Ce sont des aspects qui seront abordés à la conférence », de conclure Hicham.

INFOS | Le dimanche 4 août, de 15 h à 17 h, au Réfectoire du pavillon Tranquille (esplanade Tranquille), 1442, rue Clark à Montréal (métro Saint-Laurent).

https://agirmontreal.org