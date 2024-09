BURBUJA BLANC DES BLANCS BRUT

MUREDA ALIMENTACION, DO LA MESETA (ESPAGNE)

Code SAQ : 15313835 • 13,95$

Un mousseux bio et végane, à base de chardonnay, de la vaste région de la Mancha, au sud-est de Madrid, que je viens de visiter en mai. J’en ai encore la tête remplie d’images. Mureda, malgré sa grande taille, travaille très fort à réduire son empreinte carbone. Donc, voici des bulles aussi douces pour l’environnement que pour le portefeuille. Le nez est fin avec des notes de pomme juteuse et d’amandes. La bouche est aérienne et délicate, avec un brin d’amertume en finale. C’est super rafraîchissant. Vraiment, le p’tit mousseux sympa pour les apéros sur la terrasse, ou dans la cour, avec une bande d’ami.e.s qui remplissent l’été de bons souvenirs, avant que la grisaille s’installe.