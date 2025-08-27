Un Pôle urbain dynamique

Pour une deuxième année, Fierté Montréal avait installé son Pôle urbain au centre-ville. Dans le Quartier des spectacles, la scène extérieure a présenté des concerts gratuits du 31 juillet au 3 août, a mis en vedette des artistes autochtones (Lumière des Nations), des artistes trans (Transcendance avec Jasmine Infiniti), des femmes de la diversité sexuelle et de genre (FeminiX), ainsi qu’un hommage vibrant à la culture disco et aux révolutions queer.

La Place des Arts a accueilli le spectacle de Katherine Levac (L’été de ma Fierté!, présenté à guichet fermé) et la première édition du CinéQueer, en collaboration avec l’ONF, le Festival du Nouveau Cinéma et image+nation, avec trois jours de projections gratuites. La SAT, le Club Soda et le MEM – Centre des mémoires montréalaises – ont à leur tour accueilli soirées festives et conférences communautaires, offrant à près de 25 000 personnes une programmation riche et multidisciplinaire.

Photo : PASCAL FOREST / Lumiere des Nations Photo : PASCAL FOREST / Lisa Leblanc a fait danser tout le monde