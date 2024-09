La météo ayant forcé l’annulation de la première journée communautaire pour la Journée communautaire du lendemain, le samedi 10 août, a été très populaire avec plus de 90 000 visiteur·rice·s qui ont pu aller à la rencontre de plus de 135 organisations 2SLGBTQIA+ et alliées, de Montréal et venant de plus de onze régions du Québec. Occasion idéale pour faire avancer la cause de la communauté LGBTQ+.

