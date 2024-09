Netflix dévoile la bande-annonce officielle de la saison 3 de Heartstopper

Les fans de Heartstopper se réjouissent ! Netflix a partagé la première bande-annonce officielle de la saison trois qui sera diffusée sur Netflix à partir du début octobre et cela nous a rendu encore plus excités.

Cette série à succès pour adolescents (mais pas que), basé sur les romans graphiques très populaires de l’auteur Alice Oseman, est devenu un succès retentissant pour Netflix, faisant des vedettes de ses deux protagonistes, Kit Connor et Joe Locke, qui jouent respectivement Nick et Charlie.

Connue pour sa représentation douce mais discrètement radicale de la vie des jeunes LGBTQ+, l’approche réfléchie de la série en matière de représentation LGBTQ+ est devenue à juste titre célébrée, tout comme sa gestion nuancée de sujets tels que l’intimidation, le coming out et les problèmes de santé mentale.

Pour sa troisième saison, il semble que la série grandisse à mesure que les personnages vieillissent et entrent dans la phase suivante de leur adolescence. En fait, selon Locke, les nouveaux épisodes sont «entièrement consacrés à la sexualité ». Reste à savoir si cela est effectivement vrai ou non. Heureusement, il ne reste pas très longtemps à attendre la troisième saison de Heartstopper, car elle devrait arriver sur Netflix le 3 octobre.

Mais d’abord, pour vous mettre en appétit, Netflix a partagé la première bande-annonce officielle de la saison à venir.

«16 ans, c’est le moment où plus rien n’a de sens», déclare Tao (William Gao) au début de la bande-annonce, avant d’avoir un aperçu de certains des hauts – et des bas – que nos adolescents préférés connaîtront tout au long de la saison.

Pendant ce temps, la bande-annonce fait allusion à une saison plus sombre pour Charlie, qui semble souffrir de troubles de l’alimentation. «Charlie, je suis vraiment inquiet pour toi», dit Nick à un moment donné. «J’ai remarqué que tu étais… vraiment stressé.»

On a également un aperçu d’une dynamique plus physique entre les différents couples, avec notamment une scène électrique entre Charlie et Nick, ainsi que des personnages assis dans un cours d’éducation sexuelle.

La bande-annonce se termine par un teaser de l’apparition de Jonathan Bailey dans la série, avec Nick disant : « Ouais, il est vraiment sexy. »

Parallèlement à la bande-annonce, Netflix a partagé un synopsis de la troisième saison à venir :

«Charlie aimerait dire à Nick qu’il l’aime. Nick a aussi quelque chose d’important à dire à Charlie. Alors que les vacances d’été se terminent et que les mois s’écoulent, les amis commencent à réaliser que l’année scolaire viendra à la fois avec ses joies et ses défis. À mesure qu’ils en apprennent davantage les uns sur les autres et sur leurs relations, planifient des événements sociaux et des fêtes et commencent à réfléchir aux choix universitaires, chacun doit apprendre à s’appuyer sur ceux qu’il aime lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu. »

Nous avons bien hâte !