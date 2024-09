Cinemania de retour du 6 au 17 novembre

Chaque année, le public et les professionnel.le.s de l’industrie se retrouvent au festival de films CINEMANIA pour célébrer le cinéma, la francophonie et découvrir d’excellents longs métrages. L’édition 2024 se tiendra du 6 au 17 novembre prochain à Montréal !

Avec la France comme pays à l’honneur pour fêter les 30 ans du festival, les amoureux et amoureuses du cinéma pourront retrouver des productions issues de la francophonie québécoise et internationale dans une sélection de longs et courts métrages riches en émotions. Cette année encore, le festival célèbrera des œuvres queers en invitant le public à explorer et à apprécier la richesse des réalisations issues de la communauté LGBTQ+. Fugues a le privilège de dévoiler deux longs métrages queers qui y seront présentés :

LANGUE ÉTRANGÈRE

Dans ce film de Claire Burger, Fanny a 17 ans et elle se cherche encore. Timide et sensible, elle peine à se faire des amis de son âge. Lorsqu’elle part en Allemagne pour un séjour linguistique, elle rencontre sa correspondante Lena, une adolescente qui rêve de s’engager politiquement. Fanny est troublée. Pour plaire à Lena, elle est prête à tout. Présenté en

compétition à la Berlinale 2024.

LES REINES DU DRAME

Présenté en compétition dans le cadre de la Semaine de la critique à Cannes 2024, ce film d’Alexis Langlois se déroule à la fois dans le futur en 2055 et dans le passé en 2005. Steevyshady, youtubeur hyper botoxé, raconte le destin incandescent de son idole, la diva pop Mimi Madamour, du sommet de sa gloire en 2005 à sa descente aux enfers, précipitée par son histoire d’amour avec l’icône punk Billie Kohler. Pendant un demi-siècle, ces reines du drame ont chanté leur passion et leur rage sous le feu des projecteurs.

INFOS | www.festivalcinemania.com