Saint-Gabriel en forêt par Clairoux

Le designer d’intérieur Frédric Clairoux dévoile sa plus récente réalisation architecturale : une maison de campagne contemporaine conçue pour une grande famille, nichée dans la forêt luxuriante de Lanaudière. Ce projet unique allie simplicité, authenticité et respect de l’environnement, tout en s’adaptant aux besoins spécifiques de ses occupants. L’objectif : offrir un lieu paisible et harmonieux où on peut s’épanouir, à l’abri des stress extérieurs.

Un milieu de vie adapté aux besoins

Conçue pour une grande famille, la maison offre des espaces parfaitement adaptés aux différentes activités quotidiennes. La circulation directe depuis l’extérieur vers le sous-sol, équipée de vestiaires pour les activités en plein air, démontre une conception pratique et fonctionnelle, idéale pour toutes les saisons. Chaque détail de la circulation intérieure a été réfléchi pour maximiser la fluidité des fonctions, permettant à la nature de s’immiscer subtilement dans chaque espace de vie. À l’extrémité du rez-de-chaussée, une vaste véranda moustiquaire couverte s’étend sur toute la largeur de la maison, servant d’extension trois saisons qui permet de profiter du plein air, tout en restant protégé.

Une architecture résidentielle contemporaine au cœur de la forêt

Cette maison se distingue par son design épuré et son intégration harmonieuse dans la nature. Véritable refuge pour le noyau familial, elle est délicatement posée sur un roc, entourée d’une forêt dense, créant une osmose parfaite avec l’environnement naturel. Le projet place l’écologie et l’achat local au centre de ses priorités : le plancher en pin, le revêtement extérieur en bois, les poutres et lambris proviennent de Revêtement de bois inc. à Mandeville. Les fenêtres, quant à elles, ont été fabriquées par la Vitrerie Lafortune à Joliette, permettant une pleine contemplation de la nature environnante et maximisant la lumière naturelle avec des percées stratégiques. L’intérieur monochromatique s’articule autour d’une sélection précise d’essences de bois, tandis que la cuisine, en plaquage de merisier, a été réalisée par La boîte à bois Ébénisterie de Saint-Jean-de-Matha. Le sol en béton poli du rez-de-chaussée et du sous-sol est une œuvre de Béton SM à Saint-Gabriel, qui reflète la continuité des matériaux entre l’intérieur et l’extérieur. Tous ces collaborateurs ont été choisis pour leur

engagement envers l’environnement et leur utilisation de ressources locales.

Structure et matériaux nobles

Un défi structurel a été relevé avec ingéniosité grâce à une poutre maîtresse et un système de transfert des charges sur toute la longueur de la maison, permettant de maintenir de vastes ouvertures vers la forêt du côté de la véranda. La continuité des matériaux intérieurs et extérieurs crée un dialogue harmonieux entre les espaces. Le noyau central de la maison, représentant un arbre, assure l’efficacité technique en concentrant les besoins en matière de plomberie et d’électricité, tout en centralisant les escaliers qui relient le sous-sol au deuxième étage. Une bibliothèque intégrée accentue ce noyau et assure une double fonction structurale en soutenant les escaliers.

Espaces réservés

L’étage supérieur est baigné de lumière naturelle grâce à des puits de lumière et présente ainsi un environnement idéal pour l’espace de travail des plus jeunes. Une pièce cachée, réservée au télétravail, offre un espace tranquille, loin du tumulte familial. Chaque enfant dispose de son espace individuel, tandis qu’un espace commun au sous-sol est voué à la musique et aux loisirs. Le rez-de-chaussée, quant à lui, invite à la communion familiale dans un cadre conçu pour le partage et l’enthousiasme.

Un refuge harmonieux

Cette maison incarne l’harmonie parfaite entre architecture contemporaine et environnement naturel omniprésent. Notre vision a été de créer un sanctuaire où chaque membre de la famille peut s’épanouir, dans un lieu paisible et serein, à l’abri des tracas extérieurs. Ce projet reflète non seulement un profond respect de la nature, mais aussi un engagement fort pour la durabilité et l’utilisation des ressources locales.

À propos de Clairoux

Clairoux est une firme de design d’intérieur basée à Montréal, spécialisée dans la création d’espaces fonctionnels, esthétiques et innovants. Reconnue pour son approche centrée sur le design intelligent, Clairoux transforme des intérieurs résidentiels, immobiliers et commerciaux en environnements harmonieux où le bien-être et la qualité de vie sont au cœur de chaque projet.

INFOS | CLAIROUX, 514-680-8929

https://www.clairoux.com/expertise-residentiel