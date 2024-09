La note parfaite, Céline Dion emprunte l’express de l’Eurovision !

En 1988, Céline Dion représente la Suisse avec « Ne partez pas sans moi », dans le cadre du concours Eurovision, et remporte une victoire qui lui ouvre grandes les portes du marché européen et international. Malgré l’importance stratégique de l’événement, on ne retrouvait pourtant que peu d’informations sur le sujet jusqu’à l’arrivée de ce documentaire fascinant !

Produit par Padrino Films, le documentaire de 53 minutes, La note parfaite : l’aventure suisse de Céline Dion, ne se contente pas de présenter le concours Eurovision, mais il en révèle également les coulisses et situe la chanteuse à ce moment précis de sa carrière. C’est ainsi que le compositeur Atilla Sereftug explique que la chanson fut écrite en fonction des capacités vocales de Céline Dion : si elle avait refusé l’offre, le château de cartes se serait simplement écroulé.

La chanson a ensuite cheminé parmi les 250 pièces proposées pour représenter la Suisse, s’est classée parmi les dix finalistes en présélection (dont on nous présente des extraits) pour finalement être retenue. Comme le souligne Valentin Grimaud, auteur de la biographie Céline Dion : Vestale, Céline n’était alors que peu connue en Europe puisque la sortie de son album D’amour ou d’amitié remontait déjà à 1983. Pour la plupart des Européens, son nom ne sonnait donc aucune cloche. Elle était par ailleurs en plein changement identitaire afin de se défaire d’une image de petite fille romantique pour ainsi passer véritablement à l’âge adulte. Comme elle le souligne si bien, Céline souhaitait se départir de l’étiquette « quétaine » et pleurnicharde qui lui collait alors à la peau.

Le documentaire présente plusieurs documents d’archives, dont certaines images vidéo inédites, puisque filmées par un inconditionnel de l’Eurovision, Philippe Schlesser, qui y étrennait son tout nouveau caméscope VHS pour capturer les coulisses et les répétitions de l’événement. Scott Fiztgerald, représentant du Royaume-Uni au concours, prend également la parole pour situer le contexte et la tension qui régnait lors de l’événement. En effet, chaque chanson était interprétée en direct avec un orchestre philharmonique de 70 musiciens, devant 10 000 personnes et diffusée auprès de 600 millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Bref, le stress était à son comble ! Le système de répartition des points, qui nous échappe souvent, est bien vulgarisé et permet de comprendre la part d’inconnu qui régnait sur place jusqu’à la toute dernière seconde.

La compétition était d’ailleurs à ce point serrée que les preneurs de paris (oui, il y a des paris sur l’Eurovision) changeaient quotidiennement leurs prédictions jusqu’à la consécration finale où « Ne partez pas sans moi » a remporté la victoire avec seulement un point d’écart sur « Go » de Scott Fitzgerald. À noter qu’il s’agit, à ce jour, de la dernière victoire d’une pièce en français à l’Eurovision. Non content de présenter les tenants et aboutissants du concours, le documentaire expose également l’impact de ce triomphe sur la carrière de Céline Dion, qu’il s’agisse de son image qui occupe soudainement la place publique internationale ou de Sony Music qui décide de la prendre sous son aile. Un an plus tard, comme le veut la coutume, elle retourne sur les planches de l’Eurovision et y interprète « Where Does My Heart Beat Now », l’une des chansons phares de son futur album Unison qui amorce sa fulgurante carrière internationale.

INFOS | Le documentaire La note parfaite : l’aventure suisse de Céline Dion est présenté en français sur TOUT.TV.