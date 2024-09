Une étude alarmante révèle l’impact des lois anti-trans sur le risque de suicide chez les jeunes

Un récent rapport publié dans Nature Human Behavior révèle un lien direct entre les lois anti-transgenres et une augmentation significative des tentatives de suicide chez les jeunes trans et non-binaires aux États-Unis.

De 2018 à 2022, 48 lois de ce type ont été adoptées dans 19 États, affectant plus de 61 000 jeunes LGBTQ+. Les tentatives de suicide ont augmenté de 7 % à 72 % dans les États concernés, en particulier chez les moins de 18 ans.

Dr. Ronita Nath, de The Trevor Project, une organisation à but non lucratif de prévention du suicide des personnes LGBT+ qui a mené l’étude, confirme pour la première fois la relation causale entre ces lois et l’augmentation du risque de suicide. Elle explique que ces législations, qui restreignent les soins médicaux, l’accès aux toilettes ou la participation aux activités sportives selon l’identité de genre, ont des effets dramatiques sur la santé mentale des jeunes transgenres.

Jaymes Black, directeur de l’organisation, appelle à mettre un terme à ces lois et aux discours politiques qui stigmatisent ces jeunes en les réduisant à des sujets de débat. Il insiste sur la nécessité de mesures de protection pour garantir leur sécurité et leur bien-être. Les résultats de l’étude montrent que les lois anti-trans contribuent à accroître le risque de suicide, soulignant ainsi l’urgence d’agir pour protéger cette population vulnérable.

En France, plusieurs propositions de lois et débats publics soulèvent des questions essentielles concernant les droits des personnes transgenres, notamment l’accès aux soins de transition et la reconnaissance juridique de l’identité de genre. Certaines de ces propositions s’inspirent des mouvements politiques observés aux États-Unis et visent à restreindre ou réglementer les soins médicaux pour les jeunes transgenres. La vague de législations adoptées aux États-Unis, comme l’indique l’étude du Trevor Project, met en lumière les conséquences tragiques de telles lois, appelant à une réflexion approfondie sur la protection des droits des personnes trans.

Pour lire le rapport (en anglais)