AVES de José Navas : Une performance solo qui célèbre l’importance de l’amour, de l’art et de la résilience. 

José Navas revient sur la scène de Danse Danse avec son dernier solo audacieux et profondément émouvant, AVES, du 22 au 26 octobre à la Cinquième Salle de la Place des Arts. Dansant sa vie, ce chorégraphe et danseur incontournable de la scène québécoise se livre corps et âme, rappelant à la mémoire la figure de son compagnon, William Douglas.

AVES n’est pas un solo unique, mais une succession de six solos autobiographiques, offrant une exploration intime sur une scène dépouillée où la sobriété règne en maîtresse. La Compagnie Flak, spécialisée dans la création de solos, excelle dans l’art de la musicalité. Chaque chorégraphie se déploie sur des morceaux musicaux variés, reflétant l’évolution des sentiments de Navas envers son regretté compagnon, William Douglas. Du classique au funk, en passant par le blues et le rock, le spectateur est immergé dans l’héritage profond laissé par Douglas à son partenaire.

AVES – José Navas / Compagnie Flak.

© Sasha Onyshchenko.

Originaire du Venezuela, José Navas a déménagé à New York pour poursuivre sa carrière de danseur, où il a rencontré le chorégraphe ontarien William Douglas. Leur histoire commune s’est poursuivie à Montréal lorsque Douglas, atteint du sida, a souhaité se rapprocher de sa famille. Les deux artistes liés à la ville et à la scène ont collaboré sur le solo While Waiting avant le décès de Douglas. Cette performance a valu à Navas un Bessie Award en 1994. Il n’a depuis jamais cessé de danser sa vie sur scène.

Avec AVES, José Navas rend hommage à la mémoire de son conjoint d’alors à travers des souvenirs égrenés sur des musiques de Billie Holliday, Bach, PJ Harvey, Dorothy Moore, et des chants d’oiseaux captés en forêt amazonienne. Une œuvre touchante dans laquelle l’artiste se dévoile pleinement !



AVES – José Navas / Compagnie Flak. © Sasha Onyshchenko.

INFOS | AVES de José Navas

Présenté dans le cadre de Danse Danse 24/25

du 22 au 26 octobre à la Cinquième Salle de la Place des Arts

https://www.dansedanse.ca/fr/spectacles/jose-navas-aves