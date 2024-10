Deux hommes gais sexagénaires, qui se sont rencontrés pendant leur service militaire dans l’armée soviétique dans les années 1980, se retrouvent 30 ans plus tard. Les rues de New York, un air de jazz langoureux, un rayon de soleil qui illumine un salon rempli de livres et d’œuvres d’art : les premières images de The Writer semblent former le décor d’une comédie romantique sophistiquée et charmante, mais gare aux fausses pistes.

D’une sobriété égale à celle de son titre, ce long métrage lituanien tourné en langue anglaise est un huis clos intelligent où il est question d’engagement politique, d’exil et de l’ex-Union soviétique. De l’aveu du cinéaste Romas Zabarauskas, cette introduction est en réalité un clin d’œil à sa source d’inspiration principale : My Dinner With André de Louis Malle. Dans ce long métrage de 1981, le cinéaste imaginait la discussion entre deux anciens amis à propos du théâtre contemporain.

Le dialogue unissant les deux uniques personnages de The Writer ne traite pas du même sujet, mais le film de Zabarauskas est également un huis clos nocturne basé exclusivement sur un échange verbal. Auteur à succès ayant fui sa Lituanie natale, Kostas accueille dans son appartement Dima, qu’il n’a pas revu depuis 30 ans.

Le scénario prend son temps pour éclaircir la relation exacte entre ces deux personnages avides d’affronter leurs expériences d’oppression sous le régime soviétique. On finit par comprendre que Kostas l’intello et Dima le pragmatique étaient en réalité amants lors de leur service militaire, et que c’est la fuite à l’étranger de Kostas qui a mis un terme à leur histoire. Malgré l’opposition des points de vue politiques exprimés par ces deux personnages, les acteurs se tirent plutôt élégamment de cette montagne de dialogues. The Writer ne craint pas d’avoir l’air bavard et possède néanmoins un double mérite. D’abord, celui de dépeindre des personnages gais du troisième âge, le tout sans maladresse ni condescendance, puis de proposer un cinéma gai ou queer qui aborde sans superficialité le sujet de l’héritage politique. La question posée par le film reste entièrement contemporaine : quand on est doublement opprimé (en tant que citoyen et en tant que personne queer) par un régime autoritaire, le salut se trouve-t-il dans l’exil ou dans l’adaptation ?

