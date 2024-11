Dominick Trudeau : une nouvelle exposition de crèches et un livre !

L’an dernier, Dominick Trudeau faisait une pause d’exposition. Mais cette année, il est littéralement en feu ! Tout se bouscule et plusieurs activités se succèderont pour la période des Fêtes. Bien sûr on parle ici de sa passion : les crèches. Dominick Trudeau en possède plus de 700 ! Mais à chaque fois, quelques centaines se retrouvent à un endroit ou à un autre. Du 6 novembre au 22 décembre prochain, cet artiste nous présente «Joyeuses crèches… une balade dans 60 pays! » à la fois à la Maison de la culture Maisonneuve ainsi que dans plusieurs vitrines des rues Sainte-Catherine Est et Ontario Est dans Hochelaga-Maisonneuve. Il y a, également, son nouveau bouquin, «Quand je pense à mes Noëls !» (Aux éditions TNT). Bref, beaucoup de pain sur la planche et de beaux événements à visiter.

Bon, les jeunes générations vont nous dire «bon ok, des crèches c’est vieux, c’est ringard, Jésus, Marie, Joseph, l’âne et le bœuf», mais attendez de voir ce que Dominick Trudeau vous réserve et peut-être que vous ne verrez plus les crèches de la même manière. Vous rigolerez follement en voyant la «crèche de Montréal»… en cônes orange ! Ah là, je vous entend presque vous esclaffer ! Non ?

Sur la promenade Ontario, on pourra en effet voir plusieurs crèches installées par Dominick Trudeau, comme chez Biscuits Oscar ou encore chez Canard Café. Là, il va exposer une crèche avec de petits canards tout mignons. «Je m’amuse beaucoup cette année avec cette exposition-là, j’essaie d’adapter les crèches aux commerces, c’est très drôle et intéressant à la fois. J’ai hâte de voir la réaction des gens», dit-il. Et qui croirait qu’une crèche en provenance de Pologne, scintillante et très colorée est faite en… Papier d’emballage de bonbons ! «Bien oui, de lancer Dominick Trudeau avec un très large sourire. Elle est très précieuse, elle vient de Cracovie et elle est faite avec du papier de bonbons très fins, elle est très fragile aussi c’est pour cela qu’il faut la manipuler avec soin.» Il s’agit d’un exemple parmi tant d’autres de véritables œuvres d’artisanat local et qui sera en vitrine, justement, chez Biscuits Oscar.

La Chapelle Barbiers, Simplement Fée, Les Givrés ou encore la Boutique éphémère de Noël, sur Ontario Est, mais si on descend sur Sainte-Catherine Est, aussi au Café Graffiti, le Bistro Ste-Cath, Agrigourmet et aussi La Taqueria d’Hochlag ne sont que quelques-uns des 16 établissements dans lesquels on pourra admirer ces crèches parfois très originales comme on l’a mentionné précédemment. Cela commence le 6 novembre, également. Mais pourquoi faire ça dans des vitrines ? «Les vitrines, c’est un trip personnel, dit-il avec son air espiègle. Non, vraiment je voulais montrer qu’il y a toutes sortes de crèches. On dirait aussi que c’est devenu tabou une crèche, on n’ose pas trop s’aventurer là, c’est religieux, et les marchands ne me connaissent pas. Lorsque j’ai été voir la Société de développement commercial (SDC) de la promenade Ontario, ils m’ont pris, au début, pour un ‘’Jesus freak’’, puis ils ont entendu mes propositions et ont compris ce concept-là. Mais eux aussi ne me connaissaient pas, maintenant, tranquillement, nous sommes en train de devenir des amis !»

Tout à côté de la Promenade Ontario, on retrouve la Maison de la culture Maisonneuve qui accueillera «Joyeuses crèches… Une balade de 60 pays». Bien sûr, Trudeau ne peut pas exposer ses plus de 700 crèches, ce serait impensable.

Un nouveau livre

Il y a dix ans, ce directeur artistique publiait «Joyeuses crèches» (GID Éditeurs), un livre essentiellement en hommage à son père et aux crèches qui lui ont été léguées par ce dernier. Dominick Trudeau récidive cette année avec un autre écrit amusant, «Quand je pense à mes Noëls!», avec les dessins de l’artiste François Guillet et une préface de la chanteuse Louise Latraverse. Il y raconte des Noëls de son enfance, on le voit d’ailleurs tout petit, la façon dont les choses se passaient pour lui avec sa famille, ses proches, etc. Ce metteur en scène nous offre même une recette de bûche inspirée de celle de sa maman à la gelée de pommes ! «Je ne sais pas comment ma mère va réagir, elle n’a pas encore lu le livre, lance-t-il avec en riant. Il y a eu le 1er livre, mais là je voulais raconter d’autres choses, expliquer des histoires d’autres pays, que ce soit amusant mais aussi intéressant, que les gens apprennent des choses sur certaines traditions qu’on retrouve ailleurs.» Il y raconte ainsi des histoires du temps des Fêtes de pays tels que le Mexique, la Syrie, la Suède, l’Italie, etc.

Le livre sort le 6 novembre. Mais plusieurs événements y sont rattachés. Pour ceux et celles qui habitent Saint-Jean-sur-Richelieu, Dominick Trudeau sera à la Librairie Moderne, de 14h à 16h, pour une séance de dédicace. Ensuite, le 18 novembre dès 18h, ce sera tout un lancement au Bistro Le St-Cath. «Ce sera un gros party, avec pianiste et des chanteuses et chanteurs pour chanter Noël et avoir du plaisir», de dire cet artiste. Pas le temps de s’ennuyer ici puisque Trudeau sera du Salon du livre de Fierté Littéraire, 7 décembre, dès 10h. Le lendemain, 8 décembre à partir de 13h30, il présentera un Atelier de création de crèches, à la Maison de la culture Maisonneuve. Du 13 au 15 décembre 2024, il sera au Marché des Fêtes au théâtre Denise-Pelletier. Eh oui, ce théâtre se transforme en marché de Noël avec artistes et artisans en l’espace de quelques jours. Ouf !

INFOS | encoredesidees.com