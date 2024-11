Idées cadeaux mode et design

Les manteaux DESLOUPS

Fabriqué au Canada, inspiré par l’hiver

Chez Desloups, on crée des manteaux d’hiver entièrement fabriqués au Canada avec des matériaux de haute qualité. Chacun des produits reflète l’engagement de cette marque locale pour une mode durable, assurant chaleur, confort et élégance en toute saison. La laine, certifiée par le Responsible Wool Standard (RWS), témoigne du souci pour le bien-être animal et la préservation des terres. Cette certification garantit une traçabilité rigoureuse, du fermier jusqu’au produit fini, et assure le respect de normes strictes pour la protection de l’environnement et des animaux. Chez Desloups, l’élégance du manteau de laine se réconcilie avec la chaleur d’un manteau isolé. Les manteaux en laine et les parkas en Isosoft allient chaleur, style et qualité, sont offerts en des modèles uniques et durables adaptés à l’hiver canadien avec des silhouettes bien taillées. C’est en 2017 qu’a ouvert la première boutique-atelier Desloups sur la rue St-Denis à Montréal, un lieu dédié à la création de modèles uniques et à la collaboration avec des experts locaux. Desloups aspire à concevoir les meilleurs manteaux d’hiver, produits intégralement à Montréal, en collaborant étroitement avec un réseau de fournisseurs et d’artisans, en avant l’expertise canadienne et en encourageant la consommation responsable.

3694, St-Denis, Mtl, Qc, H2X 3L7 514-527-0925 / www.desloups.ca

Boutique Évolution

Pour ses vêtements, mais aussi pour ses accessoires.Vêtements sensas, créations maison branchées sur la saison, depuis 1993. Le nec plus ultra du casual chic dans le Village, mode urbaine importée et créative. Pour Noël vous trouverez plein d’accessoires — pendentifs, bagues, bracelet,

ceintures — qui combleront votre homme ou vous-même dans la boutique

Évolution de prêt à porter pour homme. www.evolutionhomme.com

RW et ses manteaux du moment

Pour tirer avantage du jeu des superpositions quand les températures commencent à se rafraîchir, le manteau en laine, parfaite pièce de transition, a toujours tout bon. Très classe sur un complet-cravate, il peut tout aussi bien accompagner vos tenues décontractées du week-end, que vous ayez rendez-vous pour une soirée festive entre amis ou un brunch du dimanche matin avec la famille. Il ne vous manquera plus qu’un foulard en fin tricot ton sur ton et un bonnet stylé pour faire ressortir toute la beauté de ces moments spontanés.

www.rw-co.com