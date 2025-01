Meta va cesser la vérification des faits sur les réseaux sociaux, soi-disant pour la «liberté d’expression»

Le pdg de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré le mardi 7 janvier lors d’un appel vidéo que suite à la réélection de Donald Trump, le plates-formes de Meta — Facebook, Instagram et Thread — abandonneraient les vérificateurs de faits afin de donner la priorité à la « liberté d’expression ».

Ces dernières années, l’expression « liberté d’expression » est devenue de plus en plus un cri de ralliement de la droite alternative, de nombreuses personnalités controversées affirmant que la «liberté d’expression» leur donne le droit de cracher une rhétorique haineuse et des points de vue fascistes.

Facebook, Instagram et Threads vont tous abandonner leurs vérificateurs de faits, Mark Zuckerberg plaidant qu’ils étaient devenus « trop politiquement biaisés ». Ils seront remplacés par des notes communautaires, similaires à celles du concurrent du réseau social X, qui appartient au fervent allié de Trump, Elon Musk. Les notes de la communauté sur X s’appuient sur les utilisateurs pour ajouter du contexte à certaines publications afin de lutter contre la désinformation – pas toujours avec succès.

Toutefois, le Washington Post publiait en octobre dernier un rapport vaste et détaillé démontrant que Community Notes a de X largement échoué à lutter contre la désinformation dans l’application.

Le personnel de modération du contenu chez Meta sera également transféré de Californie au Texas pour lutter contre les «préjugés de nos équipes» a déclaré Zuckerberg, qui a poursuivi en déclarant : «Nous retournons à nos racines et (nous nous concentrerons) sur la réduction des erreurs, la simplification de nos politiques et le rétablissement de la liberté d’expression sur nos plateformes.

« Après l’élection de Trump en 2016, les médias traditionnels ont écrit sans arrêt sur la façon dont la désinformation constituait une menace pour la démocratie. Nous avons essayé de bonne foi de répondre à ces préoccupations sans devenir les arbitres de la vérité, mais les vérificateurs des faits ont été trop politiquement biaisés et ont détruit plus de confiance qu’ils n’en ont créé. La décision a été prise après avoir observé l’approche sur X, a-t-il ajouté, ce qui « [a aidé à] permettre à leur communauté de décider quand les publications sont potentiellement trompeuses ». Ce changement permettrait à Meta de « se débarrasser d’un certain nombre de restrictions sur des sujets comme l’immigration et le genre, qui sont déconnectés du discours dominant ».

L’annonce de Meta intervient alors qu’Elon Musk et de nombreux élus républicains accusent depuis des années les programmes de vérification des faits de « censure » contre les voix conservatrices. Meta et Facebook « ont fait beaucoup de progrès », a réagi mardi Donald Trump, pendant une conférence de presse à Mar-a-Lago, sa résidence en Floride.

Les discours de haine risquent d’augmenter sur les réseaux de Meta, ce qui sera encore plus problématique au Canada, alors que Meta bloque les liens vers les sites web d’information des médias canadiens — en représailles à la loi canadienne qui force les grandes entreprises du web, notamment Google et META, à partager les revenus publicitaires récoltés par le partage des nouvelles — laissant la place à toutes les formes de désinformation.

Il y aura sans doute encore plus une libération de la parole haineuse à l’endroit des minorités visibles. On est en train tranquillement de glisser, vers une plus grande radicalisation des discours véhiculés sur les réseaux sociaux, une plus grnade polarisation des idées, au Québec comme ailleurs. De plus en plus, certaines personnes parviennent à mener ces questions sur le terrain de l’opinion et non des droits de la personne.