Une présence queer remarquée sur le tapis rouge des Golden Globes 2025 

Les Golden Globes 2025 marquent une soirée marquante pour les femmes queer à Hollywood, où la représentation LGBTQ est au premier plan.

En tête de file se trouve Karla Sofía Gascón, dont la performance dans Emilia Pérez lui a déjà valu une place dans l’histoire en tant que première femme trans à remporter le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes et aux European Film Awards.

Elle est rejointe par une liste exceptionnelle de nominés : Cynthia Erivo pour son tour captivant dans Wicked, Miley Cyrus pour sa chanson originale envoûtante « Beautiful That Way » dans The Last Showgirl, Emma D’Arcy pour House of the Dragon, Jodie Foster pour True Detective, Angelina Jolie pour Maria, Ayo Edebiri pour The Bear, Hannah Einbinder pour Hacks et Jessica Gunning pour son tour de force dans Baby Reindeer.

Évidemment, tout le monde ne peut pas repartir avec un trophée, mais déjà on note une victoire majeure pour l’énergie d’une présence queer non négligeable sur le tapis rouge.

Faites défiler vers le bas pour tous les looks des personnalités queer :

