Idées cadeaux saveurs, effluves et soins

Miels d’Anicet : le quatuor Amoureux du miel

En apiculteurs passionnés, amoureux de la terre et épicuriens curieux de nature, Anicet et Anne-Virginie transforment les trésors de la ruche en plaisirs pour les sens aux vertus éprouvées. Fait à la main à Ferme-Neuve dans les Hautes-Laurentides l’ensemble comprend : le miel classique d’été, un miel doux, floral et frais; le miel en crème d’été (un miel divinement crémeux au goût floral, fin et délicat); le miel brut de printemps (un miel chaleureux aux notes de camomille); le miel brut de fleurs sauvages (un miel offrant des notes de fruits confits avec une touche caramélisée).

65$ sur https://mielsdanicet.com/fr-ca

Marvis pour la bouche

Extrêmement efficace et fraîche, l’eau de bouche concentrée Marvis tient son goût agréable à l’absence d’alcool. Des extraits de menthe, des herbes et des épices bien concentrés rafraîchissent l’haleine de façon durable. Le xylitol, extrait naturel d’écorce de bouleau et de divers végétaux, édulcore ce rince-bouche et amplifie la sensation de fraîcheur. L’extrait de propolis, reconnu pour ses propriétés antiseptiques et antibiotiques, procure des bienfaits antibactériens. Cette eau de bouche étant concentrée, il est recommandé de la diluer dans cinq à huit portions d’eau avant l’utilisation. Ce bain de bouche à la menthe forte assure une meilleure hygiène des dents et des gencives, un sourire éclatant et une haleine fraîche.

L’eau de bouche concentrée : autour de 23$

Coffret 3 parfums de dentifrice Marvis

Coffret 3 parfums de dentifrice Marvis Un coffret tout en élégance pour découvrir les 3 parfums classiques de la marque : menthe forte, menthe blanchissante et menthe cannelle.. Chaque tube comprend 25ml de dentifrice, idéal pour découvrir cette magnifique gamme de dentifrices de qualité.

Conviendra également parfaitement pour le voyageur !

Coffret 3 parfums de dentifrice Marvis : 35$

Proraso, le rasage à l’italienne

Set de rasage Proraso peau sensible. Votre visage et votre barbe méritent la qualité italienne ! Les images de Proraso sont aussi légendaires que leurs produits de rasage, véhiculant le goût italien impeccable et l’histoire d’une marque synonyme de qualité dans le monde du rasage depuis près d’un siècle. Ils sont désormais réunis dans ces boîtes à collectionner, qui reprennent la publicité emblématique des années 1950 en hommage à l’histoire de la marque, et comprennent les trois produits essentiels pour le rasage classique Proraso à la maison. Ce coffret contient une crème avant-rasage, une crème à raser et un baume après-rasage dans la formule Peau sensible. La formule a été spécialement conçue pour les peaux sensibles et enrichie en extrait d’avoine et en thé vert pour adoucir la barbe, défendre la peau contre le rasoir et aider à prévenir les rougeurs. Une expérience de rasage agréable.

Autour de 29$

Lotus Aroma pour le visage

Le sérum hydratant quotidien naturel pour le visage convient à la peau sensible. Elle hydrate au quotidien, illumine et protège la peau contre les radicaux libres nocifs. Toute naturelle, il s’agit d’une solution parfaite pour lutter contre les premiers signes du vieillissement. La crème quotidienne naturelle pour le visage convenant à la peau sensible fond sur la peau et pénètre rapidement. Les extraits de plantes riches en antioxydants et hyper hydratants procurent une peau d’apparence plus seine et lumineuse toute la journée. Quant au sérum Nuit Vitamine C avec AHA et BHA, il exfolie en douceur durant votre sommeil pour dévoiler au réveil un teint plus uniforme et éclatant. La combinaison procure une action anti-âge complète qui estompe aussi les taches brunes et prévient l’acné. Ce soin réparateur et hyper efficace offre une solution sans compromis pour les peaux sensibles. Tout naturels, végétaliens, sans cruauté, sans OGM, sans Gluten, sans parfum artificiel, ces produits conviennent aux peaux sensibles, hypoallergéniques.

Sérum hydratant quotidien, 30 ml. 55,99$ /

Crème visage quotidienne, 40 ml. Autour de 49,49$ / Sérum de nuit Vitamine C, 30 ml. 50,00$

Karine Joncas et sa Mousse Dermo-Nettoyante 4 en 1 au collagène

Mousse multifonction 4 en 1, elle nettoie la peau en profondeur et élimine en un seul geste toute trace de maquillage sur le visage, les yeux et les lèvres. Riche en collagène et en extrait de concombre, ce soin multifonction tonifie la peau et procure un effet «fermeté». Elle laisse la peau d’apparence plus douce, éclatante, revitalisée et purifiée. Unique, elle protège la barrière d’hydratation de la peau et apaise l’épiderme. Elle convient à tous les types de peau, même les plus sensibles. Ce nettoyant multi-action à la texture onctueuse offre une expérience sensorielle apaisante.

MOUSSE DERMO-NETTOYANTE 4 en 1 de Karine Joncas. Autour de 25$. karinejoncas.ca et dans les bonnes pharmacies.

Les effluves de Boy Smells

Fluide, sensuel et essentiel. Boy Smells transforme les routines de soins personnels en un rituel quotidien d’amour-propre et d’expression identitaire. Fondée en 2015, Boy Smells a commencé comme une expérience de fabrication de bougies dans la cuisine de Los Angeles des co-fondateurs et partenaires de la vie Matthew Herman et David Kien. Depuis lors, Boy Smells a constitué une collection de parfums uniques, non genrés, à découvrir et à aimer par tous. Pas difficile de devenir accroc aux effluves de Boy Smell, qui se démarque par ses chandelles, parfums d’ambiance (et quelques parfums corporels) aux divines fragrances allant au-delà des genres. Pour les fêtes, la marque propose des ensembles de 3 et 4 bougies parfumées.

https://boysmells.com ainsi que dans les bonnes parfumeries.

Coffret Spa Nordique

Une expérience sensorielle complète, pour une évasion totale. Imaginez-vous plongé dans un bain chaud aux effluves nordiques, la lueur douce de la bougie sapin & épinette dansant sur les murs, une tasse de tisane rose & camomille fumante à vos côtés. Vous êtes transporté dans un cocon de bien-être, au cœur de la forêt. Que contient le Coffret Spa? Un sac Infusion Rose & Camomille (10 poches de thé), une bougie de soya Sapin & Épinette et un sac Infusion de bain nordique (3 bains). Savourez une tasse de cette infusion apaisante aux notes florales subtiles, avec un côté sauvage rustique. Un doux mélange rappelant les herbes des champs en floraison, avec l’effet calmant de la camomille et du thé du labrador. Laissez-vous envelopper par le parfum vivifiant de la forêt boréale grâce à cette bougie naturelle. Les senteurs de sapin et d’épinette créent une ambiance chaleureuse et réconfortante, idéale pour se détendre après une longue journée. Plongez dans un bain relaxant aux effluves nordiques. Cette infusion, composée de conifères sauvages, d’huiles essentielles naturelles, de sel d’Epson et d’Himalaya, transforme votre bain en une véritable expérience comme au spa.

Coffret Spa Nordique : 59,95$