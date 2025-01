LUMINA EXTRA DRY

RUFFINO SRL, DOP PROSECCO ROSÉ, VÉNÉTIE (ITALIE)

Code SAQ : 13330682 | 18,65$

Pour un tendre apéro ou pour partir le bal d’une petite fête entre ami.e.s, ces charmantes bulles rosées sauront vous mettre le sourire aux lèvres. Au traditionnel cépage glera, on a ajouté un peu de pinot noir, ce qui lui donne cette jolie couleur joue-de-nymphe. Au nez, ce sont des notes florales qui vous charmeront, puis un frais parfum de fraises. En bouche, c’est léger et gracieux, avec un bon équilibre entre une petite douceur et la fraîcheur des petits fruits des champs. C’est comme boire un shortcake aux fraises tout moelleux comme une barbe à papa. Un soupçon d’amertume lui donne tout de même un certain corps. Achat avisé !