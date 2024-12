Unshackled cabernet sauvignon

The Prisoner wine company, Californie, USA 2022

Code SAQ : 14971019 | 33,50$

Pour une option aussi éclatante en fruit, mais avec plus de matière, régalez vous avec ce rouge californien assez remarquable. On ne se lasse pas de laisser nos narines survoler notre coupe. C’est du pur plaisir. J’apprécie qu’on sent une bonne maturité du raisin, un agréable parfum d’élevage en fûts de chêne français, et pas de notes de poivrons verts. La bouche ne donne pas sa place au niveau plaisir. C’est franchement bien fait, bien équilibré. On ne réinvente pas la roue, mais on l’aligne très bien. Les petites touches d’appoint apportées par le malbec, la petite syrah et la syrah, lui donnent un extra de personnalité. A découvrir, sans hésitation.