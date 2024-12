Le bilan sexy de l’année 2024 selon Squirt Unloaded

Le site de rencontres SQUIRT qui forme une communauté mondiale en ligne de rencontres et de dragues pour hommes gais, bi et curieux, vient de sortir Squirt Unloaded, un sexposé annuel sur ce que les hommes ont fait tout au long de l’année. Le rapport annuel rassemble les réponses de milliers d’hommes gais, bisexuels et curieux et nous fait aussi découvrir les tendances actuelles en matière de préférences sexuelles, de comportements de drague, d’excitations sexuelles et ce qui nous influence dans la culture porno et pop en 2024. Les résultats offrent un regard fascinant sur l’évolution de la des intérêts des hommes gais, bi et curieux du monde entier.

Des podcasts qui nous font rougir aux émissions de télévision qui nous coupent le souffle (et pas toujours dans le bon sens), voici les principales conclusions de Squirt Unloaded 2024 :

Meilleurs podcasts de 2024

Finis les podcasts historiques ennuyeux ? Il semble bien. Ces audios donnent tous les potins juteux, les point de vue hilarants et peut-être même une raison d’investir dans des écouteurs antibruit. Le podcast hilarant d’Ashley Gavin le plus populaire, « We’re Have Gay Sex », a chatouillé les oreilles avec tant de moments drôles.

Les podcasts/baladodiffusions de 2024 sont:

We’re Having Gay Sex (Ashley Gavin) The Savage Lovecast (Dan Savage) Modern Gays (Daniel and Garet) Bad Gays (Huw Lemmey and Ben Miller) Inside the Closet (Emma Willmann and Matteo Lane)

Meilleures émissions de télé de 2024

Des super-héros aux voyageurs temporels inter dimensionnels, ces émissions ont décidemment laissé collés — à leurs écrans, évidemment— bien des gais. The Boys a prouvé que même les super-héros peuvent être super sexy puisqu’ils se classent à la première place du meilleur spectacle de 2024. Les meilleurs shows télé de 2024 sont selon les utilisateurs de Squirt :

The Boys Doctor Who RuPaul’s Drag Race Heartstopper Fallout

Meilleurs films de 2024

Les films qui ont le plus attiré l’attention des gars avaient de l’action, de l’aventure, de la romance et suffisamment de scènes en torse nu pour rendre Michel-Ange jaloux ! Deadpool & Wolverine nous a fait voir double (au niveau des abdos, surtout) puisque le film se classe numéro 1 des meilleurs films de l’année, suivi de Dune : Part 2 et Queer qui vient tout juste de sortir… :

Deadpool & Wolverine Dune: Part 2 Queer Twisters Road House (la version 2024)

Cette année, la célébrité masculine de l’année est nul autre que le beau gosse sexy qu’est Henry Cavill, avec le look, le talent et une mâchoire qui pourrait couper des diamants.

Chansons de l’année

Sophie Ellis-Bextor s’est classée meilleure chanson de l’année avec Murder on the Dance Floor qui nous a donné envie d’aller sur la piste de danse (et peut-être de siroter l’eau du bain d’un bel étalon, si vous voyez ce qu’on veut dire…). Les meilleures chansons de l’année sont :

Murder on the Dance Floor (Sophie Ellis-Bextor) qui a été repris dans le film Saltbrun Texas Hold ’em (Beyonce) A Bar Song (Tipsy) (Shaboozey) Birds of a Feather (Billie Eilish) Houdini (Dua Lipa)

Albums de l’année

Billie Eilish a conquis les gais dans toutes les sensations avec son album immaculé Hit Me Hard and Soft. 2024 a été une fête musicale avec ces reines :

Hit Me Hard and Soft (Billie Eilish) The Tortured Poets Department (Taylor Swift) Cowboy Carter (Beyoncé) Radical Optimism (Dua Lipa) Eternal Sunshine (Ariana Grande)

Les pornos qui ont participé au réchauffement de la planète cette année :

Stars du porno les plus désirables de 2024

Roulez de tambour… les hommes gais et bisexuels ont élu en 2024 comme star du porno la plus désirable, nul autre que le beau gosse Dom King !

Parmi les scènes porno gaies les plus chaudes de Squirt Studio, Bathhouse Cruising est en tête du classement des scènes les plus populaires de 2024. Les 5 scènes les plus chaudes de Squirt Studio de 2024 sont :



L’interprète le plus chaud de l’année n’est autre que le sexy, Jack Hunter ! Les autres stars les plus performantes sont :

Jesse Stone

Hunter Vance

Killian Knox

Max Romano

Catégories les plus populaires dans la porno:

Bareback Grosse queues Amateur Cumshot / Éjaculation Blowjob / Fellation Daddy Group / En groupe Rough Sex / Sexe intense Public / en public Twinks

Les nouveaux venus dans la porno

Parmi les nouveaux venus dans le porno gay – Adam Snow arrive en tête. Les meilleurs nouveaux venus dans le porno gay de 2024 sont :

Adam Snow Jake Preston Braxton Cruz Ryder Owens Trevor Brooks

Ce qui excite le plus et les jouets sexuels les plus populaires en 2024

Qui sont les gars qui aiment ont le plus la cote ?

Les daddys aux cheveux gris ont la cote en 2024 au point d’être la catégorie la plus populaire de gars recherchés…:

Têtes grises Jocks Blue Collar / cols bleus Muscle Bears / les ours musclés Kinksters / les pervers Geeks Chubs / grasssouillets Leather Studs / les gars de cuir Twunks / les minets musclés Muscle Studs / la machines de muscles

Les perversités les plus populaires de 2024

Les perversités les plus en vogue de cette année :

Group Play / orgies Voyeurism / voyeurisme Nudism / nudisme Roleplay / Jeux de rôle Exhibitionism / exhibitionnisme Spanking / Fessées Bondage / domination Watersports / uro Cybersex / sexe virtuel Fisting /

Les jouets sexuels les plus populaires? :

Dildos Cock Rings Butt Plugs Vibrateurs Massageurs de prostate

Que vous soyez nouveau sur la scène ou un membre chevronné, Squirt invite tous les gars à se joindre aux festivités coquines alors que se termine 2024 en beauté et qu’on attends avec impatience une année 2025, encore plus excitante.

