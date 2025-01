Kenya : 50 ans de prison pour le meurtrier du militant LGBTQ+ Edwin Chiloba

Jacktone Odhiambo, ancien colocataire et partenaire d’Edwin Chiloba, a été condamné à 50 ans de prison ce mardi 16 décembre par le tribunal d’Eldoret, au Kenya, pour le meurtre du militant LGBTQ+. Chiloba, designer et mannequin de 25 ans, avait été retrouvé mort en janvier 2023 dans une malle abandonnée au bord d’une route. L’enquête a révélé qu’il avait été asphyxié, une chaussette enfoncée dans la bouche et un morceau de jean noué autour de la tête. Bien que la famille de la victime ait initialement réclamé la peine de mort, elle a qualifié la sentence de « juste mais insuffisante ».

Figure emblématique de la lutte pour les droits des minorités sexuelles au Kenya, Edwin Chiloba était reconnu pour sa joie de vivre et son engagement en faveur de l’égalité dans une société profondément conservatrice et majoritairement chrétienne. Son meurtre, marqué par une extrême violence, avait suscité une vive émotion à l’international.

Cependant, le procès n’a pas permis d’élucider certains aspects cruciaux, notamment le mobile du crime. Bien que la relation entre Odhiambo et Chiloba ait été confirmée, les autorités n’ont pas traité l’affaire comme une violence domestique. Odhiambo, qui a plaidé non coupable, est resté impassible tout au long des audiences, refusant d’exprimer le moindre remord, ce qui a renforcé le sentiment d’injustice ressenti par les proches de la victime.

Ce meurtre tragique a une nouvelle fois mis en lumière les discriminations systémiques et la vulnérabilité des personnes LGBTQ+ au Kenya, où les relations homosexuelles restent criminalisées, exposant cette communauté à de lourdes peines et à des violences souvent ignorées par les autorités.

Malgré la douleur, les proches d’Edwin Chiloba espèrent que son décès deviendra un moteur de changement social. « La communauté hétérosexuelle devrait nous soutenir, car nous sommes tous humains », a déclaré un ami de la victime, appelant à davantage de tolérance et d’acceptation dans un pays où l’égalité reste un combat quotidien.