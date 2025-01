Nouveaux logo et site web pour Trans Mauricie Centre du Québec

Trans Mauricie Centre-du-Québec, un organisme dédié à l’accompagnement des personnes trans, non-binaires, en questionnement ainsi que leur entourage est fier de présenter son nouveau logo ainsi qu’une refonte complète de son site web.

Fondé en 2016, Trans Mauricie Centre-du-Québec est un organisme communautaire qui soutient et accompagne les personnes trans, non-binaires ou en questionnement, ainsi que leur entourage. Ses services permettent de briser leur isolement, de répondre à leurs questionnements, de les guider dans les différents parcours de transition et de les référer vers diverses personnes professionnelles. L’organisme offre également des conférences et des formations à divers milieux qui souhaitent se sensibiliser ou s’informer sur les réalités trans. Le but est de permettre à toute personne trans ou non-binaires d’exister dans le plein respect de sa personne et de ses droits.

Un logo symbolisant l’inclusion et la diversité

Le nouveau logo de Trans Mauricie Centre-du-Québec reflète davantage la pluralité des personnes pouvant utiliser les services de l’organisme. Plus moderne et dynamique, ce logo s’inspire des symboles associés à la diversité de genres en intégrant les couleurs des drapeaux de fierté trans et non-binaire. Ce changement visuel marque un tournant dans l’histoire de l’organisme, tout en réaffirmant son engagement à soutenir une communauté multiple et diversifiée.

Un site web repensé pour une meilleure accessibilité

Le site web rénové offre une interface plus intuitive et des fonctionnalités améliorées pour aider toutes personnes à trouver rapidement les informations et les ressources dont elles ont besoin. Avec une navigation optimisée, un design plus épuré et des contenus mis à jour, le site propose un accès facilité aux différents services d’accompagnement, aux activités sociales, aux services de formation ainsi qu’à différentes documentations. L’ergonomie du site a également été conçue pour garantir une expérience optimale et inclusive.

Consultez le site web à l’adresse www.transmcdq.com