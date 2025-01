Pour toutes les personnes qui souhaitent vivre une expérience musicale surprenante et réjouissante, Némangerie mâchée ! relève de l’incontour-nable. Ce spectacle met en vedette la vidéo de l’artiste visuelle Beth Frey et l’ensemble vocal Phth, qui se sont emparés depuis longtemps de toutes les musiques, des plus anciennes aux plus contemporaines, magnifiées, transformées et parfois déformées par la voix. Une expérience tout autant visuelle que sonore.

¡Némangerie mâchée! est le fruit d’une collaboration entre le groupe de cinq chanteurs et chanteuses formant l’ensemble Phth et Beth Frey, qui signe le montage numérique, pour une fusion de l’image et du son offrant un spectacle sensoriel où l’humour n’est jamais loin. Il faut souligner que chaque vocaliste de l’ensemble Phth est compositeur.trice, mais aussi improvisateur.trice, et que chacun.e mène une carrière solo pour des projets plus personnels. C’est le cas de Gabriel Dharmoo, qui revendique sa queerness et sa brunitude et qui est aussi connu comme drag queen Bijuriya Drag, une palette large qui montre son désir d’intersectionnalité dans tous les domaines de sa vie.

Aucune surprise alors qu’il se retrouve dans l’ensemble Phth, aux côtés de l’artiste visuelle Breth Frey, dans un voyage qui bouscule toutes les frontières, tous les genres et tous les codes musicaux et visuels auxquels nous sommes habitué.e.s. Un spectacle totalement immersif pour se perdre peut-être, mais surtout pour se retrouver, partager et découvrir les différentes facettes du talent de Gabriel Dharmoo et de ses complices sur scène.

INFOS | ¡Némangerie mâchée!

Artistes de l’ensemble vocal Phth : Sarah Albu, David Cronkite,

Gabriel Dharmoo, Kathy Kennedy, Elizabeth Lima

Artiste visuelle : Beth Frey

Dimanche 16 février 2025, 19 h 30

Société des arts technologiques

https://smcq.qc.ca