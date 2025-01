Niebo Hôtel ou quand ce qui sepasse dans un hôtel est mis en scène

Dans le cadre de la saison 2025 de Danse Danse, le chorégraphe français Christophe Garcia et Ballets Jazz Montréal convient le public à vivre la danse autrement — en immersion — à l’Hôtel Le Germain Montréal. Expérience totalement inédite, NIEBO HOTEL invite le public à un parcours hors du commun au cœur d’un hôtel, où de touchantes scènes de vie distillent la poésie du quotidien.

NIEBO HOTEL a été conçu pour l’intimité de chambres d’hôtel, lieu de passage, éphémère, anonyme. De chambre en chambre, une poignée de spectateurs et spectatrices, tantôt voyeurs complices, tantôt témoins, se trouvent plongé·e·s dans la vie qui bat au NIEBO HOTEL.

À son arrivée, le spectateur qui a pris rendez-vous se voit invité à rejoindre une chambre. On lui précise les consignes et insiste sur l’importance de bien trouver le bon interrupteur, si la lumière est fermée en arrivant dans la chambre…

La multitude des histoires possibles toutes recomposées au gré des diverses possibilités nées de la succession des chambres, différentes pour chaque spectateur, concoure à faire de cette pièce une expérience personnelle. Néanmoins ce Niebo Hôtel possède une certaine trame qu’évoque une note remise à chaque spectateur, lui indiquant où se diriger ensuite… pour encore découvrir des instants dansés, des moments volés, des rêves fragiles, des solos ou duos évoquant l’intériorité, la quête d’amour, la solitude, le désir, la sensualité, le repos salvateur…

Le spectateur se déplace ainsi dans l’hôtel, comme dans un jeu de piste, une course au trésor, de chambre en chambre. Ces espaces clos sont alors autant d’alcôves, où un ou plusieurs personnes jouent leur partition devant un public très restreint de quelques personnes, qui se retrouve alors au centre de la scène.

Dans le huis clos de chaque pièce, la proximité entre le spectateur et le danseur modifie l’œuvre, telle qu’elle est vécue d’un côté comme de l’autre. Cette intimité inhabituelle distille une énergie particulière, qui nous plonge comme spectateur dans une atmosphère de troubles et d’évocations.

L’une des réussites de cette pièce tient à l’absence de tout artefact signifiant le spectacle : aucun câble dans les couloirs, pas de consignes à l’entrée des chambres, pas de rideaux de scène ou de début dans le noir, pas de billets à présenter et ce trouble de ne pas savoir si ces inconnus croisés au hasard des couloirs sont d’autres spectateurs ou des clients.

Grâce à des invitations personnalisées et à un ordre de passage dans les salles différents, chaque expérience est unique. Les spectateurs passent d’une salle à l’autre comme s’ils parcouraient aléatoirement les chapitres d’un livre. À chaque spectateur de créer son propre fil narratif au terme de cette expérience d’environ 75 minutes.

Loin des sentiers battus, Niebo Hôtel est une invitation à un voyage surprenant au cœur de l’intimité. Un événement à ne pas manquer !

INFOS | NIEBO HOTEL, dans le cadre de Danse Danse, du 18 février au 1er mars 2025, à l’Hôtel Le Germain Montréal.

https://www.dansedanse.ca