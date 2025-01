Nouvelles saisons et quelques nouveautés LGBTQ au petit écran en 2025 !

La dernière année a été riche en productions télévisuelles de qualité et on ne peut qu’être enthousiasmé par le menu prometteur qu’annonce déjà 2025. Évidemment, de petites pépites inattendues surgiront en cours de route, mais certaines valeurs sûres sont d’ores et déjà annoncées, ainsi que quelques nouveautés intrigantes.

Harley Quinn, saison 5 – Stack TV (Prime Video). Date de diffusion : 16 janvier 2025

Une série d’animation particulièrement irrévérencieuse mettant en scène la titulaire Harley Quinn (Kaley Cuoco) au gré des aventures loufoques qu’elle partage avec sa conjointe, Poison Ivy (Lake Bell), ainsi qu’une multitude d’acolytes ou d’ennemis à la fois redoutables et ridicules. La saison 5 s’amorce alors que la ville de Gotham est infestée de rats géants et que les deux femmes décident d’emménager au cœur d’une ville aussi Ivory Neige que son protecteur : la Metropolis de Superman. Nul doute que l’Homme d’acier n’y sera pas présenté sous ses meilleurs jours (rappelons d’ailleurs qu’en saison 2, il se palpait langoureusement les pectoraux) et qu’une galerie de personnages saugrenus y fera sans doute son apparition. On y annonce de nouveaux venus, comme Lena Luthor (sœur de Lex) et Brainiac, mais également le retour de Bane, Joker, Clayface (Gueule d’argile en VF), King Shark et Frank, la plante carnivore. La série Harley Quinn est disponible, en anglais, sur Stack TV, via Prime Video. Les deux premières saisons sont également disponibles, en français, sur Netflix.



Clean Slate – Prime Video. Date de diffusion : 6 février 2025

Une comédie au sujet intrigant mettant en vedette l’actrice trans Laverne Cox (Orange is The New Black). Après un exil de 23 ans, Desiree réalise que, si elle souhaite résoudre ses relations dysfonctionnelles avec les hommes, elle se doit de confronter le tout premier homme qui a croisé sa vie : son père. Un défi déjà exigeant auquel s’ajoute le fait que, lorsqu’elle a quitté sa ville natale d’Alabama, elle était un adolescent et qu’elle est maintenant une femme trans. Ce retour l’amène également à reprendre contact avec Louis (D. K. Uzoukwu), son ami d’enfance qui est directeur de chorale et profondément enfoncé dans le placard, et à faire connaissance avec Mack (Jay Wilkison), l’employé du lave-auto de son père et père célibataire d’Opal (Norah Murphy), âgée de 10 ans. La série Clean Slate sera disponible en anglais et fort probablement dans un doublage français (Canada), sur Prime Video.

Severance (Dissociation), saison 2 – Apple TV+. Date de diffusion : 17 janvier 2025

La compagnie Lumon impose à ses employés une intervention neurologique qui sépare leur existence professionnelle et personnelle. Lorsque les employés quittent le périmètre de l’entreprise, ils n’ont donc aucun souvenir de leur vie à l’intérieur de Lumon, et inversement, générant ainsi deux existences distinctes où les employés ont le sentiment de vivre éternellement sur leur lieu de travail. La compagnie soutient que cette stratégie vise simplement à maximiser la productivité, tout en éliminant le stress relié au travail, mais la disparition d’un superviseur amène l’un de ses collègues, Mark Scout (Adam Scott), à creuser les choses et à mettre à jour de terribles secrets. La série présente également une sous-intrigue gaie poignante, alors que deux hommes dans la soixantaine — Burt (Christopher Walken) et Irv (John Turturro) — multiplient les stratégies pour se croiser sur leur lieu de travail, sans tout d’abord comprendre pourquoi. Quelle est leur situation amoureuse dans le monde extérieur ? Ont-ils déjà été attirés par un autre homme ? Le simple fait d’aimer devient-il un geste

d’insurrection au regard des dictats de la compagnie ? Après une première saison saluée par la critique et une conclusion haletante, la seconde est attendue avec grande impatience. La série Severance (Dissociation) est disponible, en anglais et dans un excellent doublage français (Canada), sur Apple TV+.

The White Lotus (Le Lotus blanc), saison 3 – HBO (Crave et Super Écran).

Date de diffusion : 16 février 2025

Acclamée par la critique, la série suit les plaisirs et les déconvenues d’un groupe de vacanciers séjournant dans l’un des centres de villégiature de la chaîne White Lotus. Le ton est profondément satirique et chaque saison explore des lieux exotiques différents, Hawaï puis l’Italie, qui participent à révéler les travers des vacanciers et des employés. Comme pour les précédents opus, la mort de l’un des convives se profile dès le départ en toile de fond, bien qu’on ne puisse en cerner l’identité avant la toute fin. La troisième saison se déroule en Thaïlande et, comme ce fut le cas des deux premières, on peut s’attendre à des drames, un humour acidulé, un bon nombre de personnages sexy, certaines sous-intrigues LGBTQ et des maillots de bain bien ajustés. La série The White Lotus (Le Lotus blanc) est offerte, en anglais et en français, sur Crave et Super Écran.

Yellowjackets, saison 3 – Showtime (Crave et Super Écran).

Date de diffusion : 14 février 2025

La série suit le destin d’une équipe américaine féminine de foot dont l’avion s’écrase dans le Nord canadien, en 1996, jusqu’à ce qu’elle soit secourue, 19 mois plus tard. L’intrigue alterne entre cette période et leur vie actuelle, en 2021, où de nombreux secrets entourant la nature de leur survivance se révèlent progressivement, dont le recours au cannibalisme. Malgré quelques bons moments, la seconde saison en a laissé plusieurs sur leur faim, mais les productrices promettent une saison 3 aux enjeux échevelés. La série présente une grande variété de personnages LGBTQ, en particulier du côté des femmes, mais également chez les hommes. Notons la présence de deux canadien.ne.s dans la distribution : François Arnaud dans le rôle de Paul, le conjoint du coach Ben Scott (Steven Krueger), et Sophie Nélisse dans celui de la version jeune de Shauna Shipman. La série Yellowjackets est offerte, en anglais et en français, sur Crave et Super Écran.



Peacemaker, saison 2 – HBO (Crave et Super Écran).

Date de diffusion : juillet ou août 2025

L’une des séries superhéroïques les plus saluées de 2022, qui nous entraîne dans les méandres tortueux de son personnage titulaire. Dans la première saison, il est contraint de joindre un groupe de mercenaires du gouvernement afin de sauver la planète d’une invasion de… papillons de l’espace. Aussi absurde que cette prémisse puisse sembler, la série carbure au quart de tour et il ne faut pas s’en étonner, puisqu’elle a été écrite et en partie réalisée par James Gunn : Les Gardiens de la galaxie, L’Escadron suicide et le nouveau film Superman, qui sortira le 11 juillet prochain. La série présente une performance étonnamment nuancée de John Cena, dans le rôle-titre, qui propose l’une des rares représentations bisexuelles d’un superhéros à l’écran, avec Freddie Stroma dans le rôle de Vigilante, un sociopathe qui ne fait le bien que parce qu’il est littéralement en pâmoison devant Peacemaker. Il faut également souligner Danielle Brooks, dans le rôle de Leota Adebayo, une nouvelle recrue maladroite qui cache des motivations secrètes et tente de dissimuler la nature de son travail à sa conjointe. Humour déjanté, émotions à fleur de peau, glam métal et personnages hors normes seront sans aucun doute encore au rendez-vous de cette nouvelle saison ! À noter un doublage français d’une qualité exceptionnelle : traduire « Eagly » par « Aiglounet », l’acolyte ailée de Peacemaker, demeure dans mon top dix des éclairs de génie de l’art du doublage. La série Peacemaker est disponible, en anglais et en français, sur Crave et Super Écran.

Alien: Earth – Hulu (Disney+). Date de diffusion : été 2025

Un vaisseau spatial s’écrase sur Terre et, ô surprise, s’avère renfermer une créature meurtrière. Une jeune femme et un groupe de soldats tenteront de la contrer. En parallèle, la firme Weyland-Yutani poursuit le développement d’une vie robotique. La série se déroule 70 ans avant les événements du film Alien (Le huitième passager), soit un an avant ceux de Prometheus. Pour le moment, peu de choses nous sont révélées. Comme le producteur Noah Hawley est à la barre de la série en tant que scénariste et réalisateur et qu’on lui doit également la scénarisation de la majorité des épisodes des séries Fargo et Legion, on peut espérer un produit de qualité, de même qu’une diversité de représentation. La série étant diffusée sur Disney+, un doublage français sera sans doute également offert.

La série Alien : Earth sera disponible, en anglais et probablement en français, sur Disney+.

Reacher, saison 3 – Prime Video. Date de diffusion : 20 février 2025

Bien que la série ne comporte pour le moment aucun personnage LGBTQ, il est impossible de résister ou de ne pas saliver devant la masculinité tranquille de son personnage titulaire, interprété par le très balaise Alan Ritchson. Après deux premières saisons haletantes qui ont battu les records de cotes d’écoute de Prime Video, la série nous revient dans un troisième opus, où Reacher doit infiltrer le crime organisé afin de sauver un informateur détenu par un ennemi issu de son passé. À noter que Reacher devra affronter Paulie, un garde du corps de la mafia, interprété par Olivier Ritchters, dont les mensurations (218 cm ou 7’2’’) dépassent de loin celles de notre héros, ce qui devrait donner lieu à une confrontation épique. Une saison 4 est déjà en chantier. La série Reacher est disponible, en anglais et en français (Canada), sur Prime Video.

The Last of Us, saison 2 – HBO (Crave et Super Écran).

Date de diffusion : avril ou mai 2025

Une série postapocalyptique où la planète est décimée, à la suite de la mutation d’un champignon. Joel (Pedro Pascal) se voit contraint de protéger Ellie (Bella Ramsey), une jeune fille dotée d’une étrange immunité auxdits parasites. Au-delà du personnage d’Ellie, clairement établi comme lesbienne, la première saison avait eu le bonheur d’offrir l’un des épisodes les plus bouleversants de l’histoire de la télévision, mettant en scène une relation amoureuse entre deux hommes. On ne peut qu’à nouveau espérer un tel exploit pour la seconde. Comme la nouvelle saison adapte le second jeu vidéo de la série, l’histoire devrait notamment être articulée autour de la traque d’Abby (Kaitlyn Dever), une jeune femme qui cherche à tuer Joel afin de venger son père. Le ton est par ailleurs déjà annoncé comme plus sombre et violent que dans le premier opus. La série The Last of Us est disponible, en anglais et en français, sur Crave et Super Écran.

Stranger Things, saison 5 – Netflix. Date de diffusion : automne 2025

Après avoir combattu des créatures interdimensionnelles, de même que l’armée américaine et soviétique, les personnages de la série Stranger Things auront le lourd défi de devoir tirer leur révérence dans une ultime saison. Une commande imposante puisqu’elle implique de boucler plusieurs trames narratives, tout en offrant une conclusion satisfaisante aux arcs émotionnels précédemment amorcés. Selon les producteurs, ce sera plus particulièrement le cas du personnage de Will Byers (Noah Schnapp), qui luttera pour accepter son orientation sexuelle. Rappelons que l’intrigue se déroule en 1986, en plein cœur de la crise du sida : une période peu ouverte à l’homosexualité. La saison 5 promet donc des montagnes russes d’émotions et de monstres sanguinaires. La série Stranger Things est disponible, en anglais et en français, sur Netflix.

The Righteous Gemstones (La vertu des Gemstone), saison 4 –

HBO (Crave et Super Écran). Date de diffusion : été 2025

Comédie satirique de HBO, qui tire à bout portant sur l’industrie de la religion à travers les manigances d’une famille de télévangélistes cupides, dirigée par Eli Gemstone (John Goodman), où la quantité de paillettes dépasse de loin celle des hosties. Trahisons, meurtres à gogo, machinations en tout genre et un pugilat prolongé entre deux hommes, dont un qui est nu comme un ver (S3, É6), ont fait le bonheur des téléspectateurs. La progéniture d’Eli se distingue par un égocentrisme infantile démesuré et est incarnée à l’écran par une distribution fantastique : Jesse (Danny McBride), Judy (Edi Patterson) et Kelvin (Adam DeVine). S’y ajoutent Baby Billy (Walton Goggins), un pasteur à la coiffure Pompadour blanche, et Keefe (Tony Cavalero), un sataniste converti qui arbore un énorme « 666 » sur son torse et qui livre une prestation touchante et nuancée. La relation de Kelvin et Keefe est d’emblée empreinte d’un homoérotisme soutenu, même si aucun ne semble en être conscient. En saison 2, ils mettent en place un escadron de culturistes chrétiens qui carburent à la testostérone et aux versets bibliques. La saison 3 est entrecoupée de plusieurs saisies de godemichés « impurs » dans des boutiques érotiques et se conclut sur un baiser passionné. On peut se demander comment la nouvelle saison abordera un tel changement de paradigme. La série The Righteous Gemstones (La vertu des Gemstone) est disponible, en anglais et en français, sur Crave et Super Écran.

Sandman, saison 2 – Netflix. Date de diffusion : été 2025 (?)

Basée sur les bandes dessinées de Neil Gaiman, la première saison nous entraînait dans le sillage de Morpheus, le Roi des Rêves, après qu’il se soit fait dérober ses attributs de pouvoir. Une fois libéré de ses chaînes, il se lance dans un périple pour retrouver sa puissance et reconstruire son royaume. Sans aucun doute, l’une des séries les plus surprenantes de 2022 (l’épisode 5, intitulé « 24 heures », est un tour de force), tant sur le plan scénaristique qu’esthétique. La série nage avec bonheur entre le drame, l’humour, la satire et le fantastique, tout en pouvant par ailleurs se targuer d’offrir une très riche représentation LGBTQ. Si on se fie aux bandes dessinées sources, la seconde saison devrait nous présenter Lucifer qui, lassé.e de régenter l’Enfer, en remet les clés à Morpheus. Qu’est-ce qui se cache réellement derrière ce geste surprenant ? Mystère ! Certain.e.s de ses frères et sœurs rivaliseront cependant d’astuces et de manigances afin de les lui soutirer. La série Sandman est diffusée, en anglais et en français, sur Netflix.

Interview With the Vampire (Entretien avec un vampire), saison 3 – AMC.

Date de diffusion : automne 2025

Les deux premières saisons se sont révélées une spectaculaire adaptation du roman éponyme d’Anne Rice. Le troisième opus adaptera le second titre de la série de romans, soit Lestat, le vampire, où celui-ci devient une vedette du rock et nargue la communauté vampirique en révélant leur l’existence à travers ses chansons. Nul doute que d’autres thèmes y seront également abordés, notamment des portions inexplorées du passé de Lestat (Sam Reid) et de son (ex) amant Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson), de même que la nature de leurs relations avec Armand (Assad Zaman). À noter que le producteur, Rolin Jones, a mentionné que la couleur et le ton de la carrière musicale de Lestat s’inspireraient fortement de comédies musicales comme Hedwig and the Angry Inch et du Rocky Horror Picture Show. Pour le moment, rien n’est certain au regard d’une date de diffusion, à l’exception d’une évocation de la fin de l’année 2025. Une aguiche a été diffusée au Comic-Con de San Diego. La troisième saison de Interview With the Vampire devrait rejoindre les deux premières sur AMC à la fin 2025. La première saison est également disponible, en français et en anglais, sur Crave et Super Écran.