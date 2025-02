Nos looks préférés sur le tapis rouge des Grammys 2025

Lorsqu’il s’agit du tapis rouge, la règle bien connue au des Grammys est que tout est permis.

Alors que d’autres cérémonies de remise de prix ont tendance à être plus classiques, boutonnées ou même avec une cravate noire, la plus grande soirée musicale est connue pour ses looks imaginatifs et époustouflants, tout aussi variés et créatifs que les artistes qui les portent.

Chappell Roan

Ne cherchez pas plus loin que la it girl queer de cette année, Chappell Roan, qui s’est présentée aux Grammy Awards 2025 vêtue d’une robe d’archives Jean Paul Gauliter de 2003. La robe, une symphonie de jaunes et de bleus pastel, mettait en vedette un assemblage d’impressionnistes français. Les fameuses ballerines de Degas. Fait amusant, Beyoncé portait cette robe pour un éditorial de Elle en 2003. Roan a déclaré à E! News avant les Grammys 2025 qu’elle avait même dormi avec la robe dans sa chambre, car elle avait peur de ce qui pourrait arriver à la robe vintage si elle la perdait des yeux.

Toutes les célébrités queer présentes sur le tapis n’ont pas embrassé le style «ballerine à froufrous» qui sommeille en elles (ou en ils). Et plusieurs ont opté pour le noir, exprimant d’une certaine manière le deuil de la ville, suites aux incendies qui ont fait rage et dévasté plusieurs quartiers de Los Angeles.

Billie Eilish

Mettant toujours l’accent sur le style et le confort, Billie Eilish a foulé le tapis rouge dans un combo pantalon et veste noir discret (pour elle), accompagné d’un chapeau et de lunettes. La chanteuse de Birds of a Feather est connue pour porter des tenues qui embrassent une certaine forme de style influencé par le hip hop ; même dans son look chic et simple, une chaîne en or sortant de sa poche était un clin d’œil à son esthétique de rappeur des années 2000.

Eilish et Roan se retrouvent peut-être dans des domaines vestimentaires complètement différents, mais leur grande différence ne fait que souligner à quel point la mode LGBTQ+ peut être variée. Ci-dessous, découvrez une liste de nos looks préférés de certaines de nos célébrités queer et trans les plus appréciées, ainsi que les modes de certains de nos alliés au franc-parler préférés.

Troye Sivan

Doechii

St. Vincent

Miley Cyrus

Cynthia Erivo

Janelle Monáe

Cardi B

Willow Smith

Charli XCX

Lady Gaga