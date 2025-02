Russell Tovey et Tom Blyth donnent (très) envie de voir Plainclothes 

Les deux vedettes masculines du film Plainclothes— Russell Tovey et Tom Blyth — ontpartagé certains détails sur le tournage de ce thriller romantique queer, très atendu, qui comprend des scènes de sexe que les acteursont qualifiées d’assez « explicites ».

Dans ce premier long métrage, du scénariste et réalisateur Carmen Emmi, qui se déroule dans les années 1990, on suit Tom Blyth (vedette de Hunger Games : La Ballade des oiseaux chanteurs et des The Ballad of Songbirds & Snakes et de, la série Billy the Kid) dans le rôle de Lucas, un policier chargé de piéger les hommes homosexuels pour indécence publique.

Son travail se complique lorsqu’il tombe amoureux de l’une de ses cibles, un homme gai interprété par Russell Tovey (qu’on a adoré dans Looking, mais aussi Pride, American Horror Story, Years and Years, Quantico, etc..)

Dans une interview pour Vanity Fair, Russel Tovey explique comment lui et Tom Blyth ont abordé le tournage des scènes du film en se disant : «C’était comme une chorégraphie… et c’était tellement poétique… C’est beaucoup demander aux acteurs de faire des choses très intimes devant d’autres personnes. Mais c’est magnifiquement filmé, avec respect, et c’est romantique.»

Tovey, qui est également apparu dans Feud : Capote vs The Swans et American Horry Story : NYC, a fait l’éloge de son partenaire à l’écran, Tom Blyth. «Il faut beaucoup de confiance en son partenaire pour créer la dynamique que moi et Tom avons à l’écran, et je pense que nous nous sommes tous deux vraiment engagés dans ce sens tout de suite. Nous avons été sur la même longueur d’onde dès le départ.»

Tovey a également fait l’éloge du coordinateur de l’intimité du film qu’il a décrit comme «phénoménal» pour mettre en confiance et a également rappelé d’autres projets dans lesquels il a joué avant que l’on embauche des coordinateurs d’intimité pour superviser le tournage des scènes liées à la représentation de la sexualité.

«Tout au long de Looking, nous n’avions rien – nous nous aimions tous et nous nous faisions confiance les uns et les autres», a-t-il déclaré. «Mais dans tant de choses que j’ai faites, je venais littéralement d’arriver et je me retrouvais dans une pièce et tout à coup je baisait avec quelqu’un dans un lit. Et tu dis : «Oh, d’accord». Vous continuez simplement de manière automatique et vous devez regarder l’autre personne et lui dire : « Est-ce que ça va ? Je vais bien. Bien, continuons.’ Ce n’était pas toujours évident.(rires) »

Dans une interview avec Variety, Tom Blyth a lui aussi louangé le coordinateur d’intimité sur le film, Joey Massa, décrivant son travail comme « incroyable ».

«Parfois, les coordinateurs de l’intimité sont appelés lorsque la scène n’est même pas si intime, simplement parce que tout le monde essaie, à juste titre, de corriger le cap et de s’assurer que tout le monde est protégé», a déclaré Blyth à la publication. «Parfois, on a une scène de baiser et vous dites : ‘Nous savons comment faire ça.’ Mais ce sont parfois des choses véritablement intimes qu’ont doit transmettre et vivre. Et pour ce film en particulier, c’était vraiment intime. Pour rendre ça très réaliste et vraiment vivant, Joey a été incroyable en nous accompagnant. (…) C’était très organique», a-t-il poursuivi, ajoutant que «[même si ce n’était pas le cas], c’était comme si nous l’avions répété d’une manière. Et je pense que Russell et moi étions suffisamment confiants, à ce moment-là, et à l’aise pour pouvoir nous donner à fond.»

Expliquant comment il s’est retrouvé à être impliqué dans ce film de Carmen Emmi, Blyth confie : «Je tournais la saison 2 de la série télé, Billy the Kid, à Calgary. J’avais lu beaucoup de scripts à cette époque, et celui-ci était le premier et le seul dans lequel je me suis dit en le lisant : ‘Fuck, je dois faire ce film-là absolument.’ (…) Mon agent a rapidement contacté Carmen, qui a pris un avion pour me rencontrer.»

La date de sortie mondiale du film, qui se fera plus tard cette année, n’a pas encore été annoncée. Les comédiens du film ont remporté au Festival de Sundance un prix spécial du jury pour leur interprétation.