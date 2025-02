Face à la nouvelle réalité politique, Human Rights Campaign annonce une restructuration majeure

Le plus important lobby LGBTQ+, Human Rights Campaign va se «réinventer » avec moins d’employés et une mission recentrée, affirme sa présidente Kelley Robinson en entrevue avec le magazine The Advocate.

L’organisation de défense des droits civiques LGBTQ+ s’apprête à licencier environ 20 pour cent de ses effectifs dans le cadre d’un effort de restructuration majeur visant à s’adapter, selon les dirigeants de l’organisation, à l’évolution du paysage politique et financier, a dévoilé le magazine The Advocate.

Les licenciements, qui entreront en vigueur le 12 février, concerneront environ 50 employés. D’ici le début de son prochain exercice financier, le 1er avril, HRC prévoit d’avoir environ 180 employés. Un autre haut responsable a déclaré que la décision reflète la nécessité de « fonctionner différemment » en réponse aux menaces politiques et législatives externes pesant sur la communauté LGBTQ+ et aux réalités budgétaires internes.

Ces dernières années, HRC a toutefois connu un succès significatif en matière de collecte de fonds, avec des revenus dépassant les attentes. Au cours de l’exercice 2023, HRC avait prévu de collecter 63 millions de dollars, mais a finalement rapporté 85 millions de dollars. Et depuis 2017, HRC aurait dépassé ses objectifs de collecte de fonds.

Cependant, la décision de réinvestir ces excédents dans de nouveaux programmes élargis et ses coûts de fonctionnement ont explosé, créant un nouveau modèle financier que les dirigeants considèrent désormais qu’il n’est plus viable.

Selon les rapports financiers que The Advocate a pu consulté, le chiffre d’affaires total du HRC au cours de l’exercice 2024 était d’environ 75 millions de dollars, soit une diminution par rapport aux 85 millions de dollars de l’année précédente. Alors que les dépenses totales de l’organisation pour l’année se sont élevées à près de 89 millions de dollars, dépassant ses revenus et contribuant à une baisse de l’actif net (un fond de prévision) de plus de 12 millions de dollars.

Au 31 mars 2024, l’actif net de l’organisation s’élevait à 45,7 millions de dollars, au lieu du 58 millions de dollars en 2023. Cela dit, si les revenus combinés du HRC entre son organisation principale et sa fondation resteront supérieurs à 70 millions de dollars, les dirigeants estiment que les niveaux de dépenses actuels ne pourraient pas être maintenus sans restructuration.

Le conseil d’administration de l’organisation a demandé à sa présidente Kelley Robinson, d’assurer un budget équilibré en réponse à l’évolution du paysage financier et politique.

« Pour éviter les licenciements, nous avons exploré une série de mesures d’économies, allant de l’attrition à l’augmentation agressive des revenus et à l’évaluation des dépenses de programme, mais en fin de compte, des raisons à la fois stratégiques et budgétaires nous ont conduits à cette restructuration».

Bien que la décision n’est pas liée à un seul facteur, les responsables du HRC ont reconnu que le climat politique de plus en plus hostile est l’une des raisons de ce changement. « Compte tenu des menaces qui nous attendent, toute organisation LGBTQ ou organisation progressiste qui n’évalue pas sérieusement ses stratégies et ses structures ne se rend pas compte de la réalité des menaces qui nous attendent », a déclaré un responsable, citant la militarisation des organes gouvernementaux fédéraux et de certains états contre les droits LGBTQ+, ainsi que les institutions prenant des décisions par peur de représailles et qui pourraient avoir un impact sur le travail du HRC.

Dans l’interview avec The Advocate, Robinson reconnait la gravité du licenciement des employés, mais a souligné que la mission du HRC reste inébranlable. « Notre succès n’a jamais été déterminé par le nombre d’employés dont nous disposons mais par l’impact que nous avons dans le monde », a-t-elle déclaré. « Nous devons rester concentrés sur la façon dont nous pouvons créer le changement. »

La restructuration devrait permettre au HRC de se concentrer sur les domaines dans lesquels il estime pouvoir avoir l’impact le plus significatif : les écoles, les lieux de travail, les politiciens et la politique. «Nous nous concentrons davantage sur les domaines dans lesquels nous pouvons avoir le plus d’impact», a déclaré Robinson. « Il s’agit de garantir que rester agiles et stratégiques en ce moment. »

Malgré la réaction conservatrice croissante contre les initiatives en matière de diversité, d’équité et d’inclusion, Robinson déclare que HRC s’engageait à continuer de mobiliser les entreprises. Bien que des entreprises comme Walmart, McDonald’s, Tractor Supply Co. et d’autres ont annoncé qu’elles ne communiqueraient plus au HRC des informations sur leur culture d’entreprise, Robinson a rappelé que plus de 1 400 entreprises ont participé en 2024 à l’indice d’égalité des entreprises du HRC. « Et nous venons d’octroyer 100 Corporate Equality Awards à New York, où 600 entreprises partenaires se sont réunies pour célébrer l’obtention d’un score parfait. Et elles ont exprimé d’une seule voix leur intention de poursuivre», a-t-elle déclaré.

La responsable du HRC a déclaré que les écoles et les lieux de travail seront un domaine d’intervention prioritaire, pour garantir que les personnes LGBTQ+ bénéficient de protections et de ressources dans leur vie quotidienne. La politique restera également centrale, en se concentrant sur la défense contre les législations néfastes tout en faisant progresser certaines protections étatiques et fédérales. Le HRC se dit déterminé à remodeler le débat national sur les questions LGBTQ+ en luttant contre la désinformation anti-LGBTQ+ et en amplifiant les voix qui représentent les réalités de la communauté.

« Nous ne nous contenterons pas de répondre aux menaces : nous les transformerons en opportunités ayant un impact durable. Cette réinitialisation vise réellement à renforcer notre capacité à gagner ces combats critiques et à rester concentrés là où nous avons la capacité d’avoir le plus d’impact.»

Rappelons que HRC est un lieu de travail syndiqué depuis plus de 25 ans, avec des employés représentés par le Service Employees International Union. L’organisation a informé le syndicat des licenciements imminents et a engagé des discussions avant de finaliser les détails des indemnités et du soutien aux employés à se trouver un nouvel emploi ailleurs.

Malgré la réduction des effectifs, le HRC insiste sur le fait que sa mission principale reste inchangée. Le HRC a également affirmé que ses événements majeurs, tels que le dîner national et les galas régionaux de collecte de fonds, se poursuivront. «Rassembler la communauté est essentiel pour renforcer le pouvoir et la force collective », a déclaré la présidente.

Quelle est la prochaine étape pour la Campagne des Droits de l’Homme dans cette nouvelle réalité politique ? La direction du HRC envisage également de repenser la façon dont elle communique sur les questions LGBTQ+, en particulier face à la désinformation croissante.

«Nous devons nous assurer que le peuple américain comprenne que la situation des personnes trans ne peut pas être un exercice de réflexion. Les personnes trans sont présentes partout, dans chaque famille, dans chaque race et région, etc’ets une réalité pas une fiction de l’imagination», a déclaré la responsable. « Mais nous devons également faire preuve de stratégie quant à la manière dont nous amplifions ces voix de manière à modifier le débat national. »

HRC développe de nouvelles initiatives de narration pour mettre en évidence les impacts réels des politiques anti-LGBTQ+. Cet effort comprendra une formation médiatique pour des défenseurs et des voix comme celle d’Emily Shilling, une commandante de la marine américaine qui s’est prononcée contre les interdictions militaires anti-trans, et l’évêque Mariann Edgar Budde, qui a apporté une clarté morale sur les droits LGBTQ+, notamment lorsqu’elle a confronté le président Donald Trump à propos de ses politiques anti-LGBTQ+ et anti-immigrés lors du service national de prière après son investiture le 20 janvier.

Alors que la communauté LGBTQ+ est confrontée à des attaques politiques sans précédent, HRC affirme que cette restructuration vise à garantir que l’organisation reste un défenseur puissant et efficace pour les années à venir.Robinson, qui est enceinte et devrait accouchée au printemps, a également évoqué son prochain congé de maternité, assurant qu’elle disposait d’une solide équipe de direction pour maintenir l’élan de l’organisation. « Ce mouvement est plus grand qu’une seule personne », a-t-elle déclaré. « Je suis fière d’avoir un excellent chef de cabinet, un excellent directeur des opérations et une équipe incroyable ici à Human Rights Campaign qui, même pendant mon congé de maternité, contribueront à faire avancer les choses.»

Source : The Advocate