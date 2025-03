Le 11 février, la Soirée Full Gisèle spécial Sexy St-Valentin. Love me like you do par Gisèle Lullaby. On ne peut pas organiser un spécial Sexy sans inviter Esirena. Gisèle reprenant All by Myself en duo avec son Clay Torris. Suivi de I Wish You Roses par Lady Boom Boom, et la belle Kiara dans Teenage Dream de Katy Perry. Pour finir, Drags Roulette au mardi Full Gisèle.

Esirena Clay Torris Gisèle Lullaby chante avec son Clay Torris Lady Boom Boom et Gisèle Lullaby Lady Boom Boom Kiara Mardi Full Gisèle au Cabaret Mado – photos Pascal Forest 2025.02.11